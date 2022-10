Nuovi iPad, iPad Pro e Apple Tv 4K: tanta potenza dai nuovi chip dentro, fuori nuovi e bellissimi colori

La Mela produce nuovi tablet? Sì, e non sono pochi: i nuovi iPad proposti si riveleranno essere probabilmente i migliori mai visti sino ad ora.

Il nuovo iPad presentato da Apple pare che verrà alimentato dal chip A14 Bionic, il quale offre prestazioni ancora migliori e un’efficienza energetica assurda tra tutti i tablet in commercio. Il processore di cui fa uso lo conosciamo bene poiché è stato introdotto nell’iPad Air del 2020, e mette a disposizione delle feature avanzate di machine learning grazie al Neural Engine 16 core, oltre ad avere il doppio dei core rispetto al chip A13.

Parliamo anche della nuova fotocamera posteriore è sempre da 12MP con grandangolo, e permette di ottenere foto ad alta risoluzione e video 4K dettagliati, supportando inoltre anche i filmati in slow-motion a 240 fps. Non mancano nemmeno i due microfoni che sono progettati per funzionare in perfetta sintonia con le fotocamere, catturando l’audio da quella in uso per minimizzare i rumori di fondo.

Proseguiamo parlando del nuovo schermo Liquid Retina che migliora la qualità di visione rispetto al precedente modello, offrendo una risoluzione di 2360×1640 pixel, circa 4 milioni di pixel, e 500 nit di luminosità e tecnologia True Tone. Anche il Touch ID è stato spostato nel tasto superiore, come su iPad Mini e sugli altri modelli, rendendo più sbloccare il dispositivo, accedere alle app o usare Apple Pay.

Le rimanenti specifiche e i costi dei dispositivi

Per quanto riguarda la connettività, abbiamo da un lato il supporto al Wi-Fi 6, con prestazioni di circa il 30% migliori rispetto allo standard Wi-Fi 802.11ac precedente, mentre nella versione Cellular il 5G consente di raggiungere una velocità di picco fino a 3,5 Gbps. Dopo diverso tempo arriva finalmente la prima compatibilità con la porta USB-C, che a parte offrire un’ampia gamma di accessori ci dona anche una velocità di ricarica maggiore nel caso in cui si utilizzi un alimentatore dotato di più potenza rispetto a quello fornito a corredo.

Non manca nemmeno la compatibilità con Apple Pencil di prima generazione, tuttavia è necessario usare un nuovo adattatore da USB-C a Apple Pencil per l’abbinamento e la ricarica. Avremo modo di trovarlo incluso nella confezione della nuova versione di Apple Pencil, già disponibile al prezzo di 119 euro. Per questo nuovo modello, inoltre, Apple ha anche realizzato una nuova tastiera smart chiamata Magic Keyboard Folio, dotata di tasti di dimensioni regolari con corsa di 1 mm.

Sappiate che il nuovo iPad potrà essere preordinato fin da subito e sarà disponibile per la spedizione dal 26 ottobre nelle colorazioni blu, rosa, argento e giallo a partire da 589 euro nella variante da 64GB. Si sale a 789 euro per quella con storage da 256GB, mentre nella variante Cellular si parte da 789 euro con 64GB e si sale a 989 euro per quella con 256GB. Che sia una buona occasione per riuscire ad acquistare un prodotto incredibile e, allo stesso tempo, imperdibile? Resta a noi deciderlo dopotutto.