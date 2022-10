WhatsApp, c’è un cambiamento negli Stati: ve ne siete già accorti? Una piccola rivoluzione verso il Social

WhatsApp continua a migliorarsi con nuove funzioni di tutto rispetto e che mirano a rendere la piattaforma sempre più interessante nella sua interezza. Questa volta, però, vogliamo parlare di una nuova impostazione che avrebbe il preciso scopo di rendere le reazioni maggiormente utili e usate sotto ogni punto di vista. Ma in questo caso di quale impostazione abbiamo intenzione di parlare?

Da quando WhatsApp ha aggiunto la possibilità di reagire a un messaggio gli utenti non hanno fatto altro che utilizzare quella meravigliosa funzione, che ovviamente è estremamente già da ora. Addirittura, adesso, è previsto che si possa reagire persino ad uno stato WhatsApp. Al tempo si sapeva già che l’impostazione potesse essere in lavorazione e, infine, ora abbiamo la possibilità di reagire alle storie pubblicate. Ma di cosa parliamo?

Nello specifico sappiamo che WhatsApp ha introdotto un nuovo aggiornamento sia per gli utenti Android che iOS, che ha portato all’introduzione di una nuova funzione il cui nome è Status Reactions. Questo sarà simile a come si può reagire alle storie di Instagram e persino alle storie di Facebook, con la differenza che avremo l’opportunità di farlo direttamente sull’app verde.

Ma parlando in merito, pare che ci siano ben otto opzioni di emoji tra cui scegliere, come la faccina sorridente con occhi a cuore, la faccina con lacrime di gioia, la faccina con bocca aperta, la faccina che piange, le mani giunte, le mani applaudite, il party popper e i cento punti. La funzione è ora attiva e alla fine dovrebbe raggiungere tutti prima del previsto, quindi bisogna soltanto aspettare in sostanza. Ma quali altre informazioni abbiamo in merito?

Dettagli sulla nuova funzione e ulteriori aggiunte recenti

Seppur le reazioni ai messaggi avevano opzioni limitate al momento del lancio, WhatsApp pensava già di introdurre la possibilità di reagire ai messaggi con qualsiasi emoji. Pertanto, possiamo aspettarci che lo stesso accada anche per Status. Detto questo, poiché Instagram non offre supporto per alcuna reazione emoji per le storie, c’è la possibilità che pure la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta ne riceva qualcun’altra.

A parte quella feature segnaliamo il reintegro di Call Links, ovvero una funzione che è stata annunciata di recente e che consente agli utenti di creare collegamenti alle chiamate, proprio come avviene su Google Meet e Zoom, in modo che le persone possano partecipare facilmente alle chiamate di gruppo. A tal proposito vi sono persino dei nuovi controlli.

Per esempio ora solo gli amministratori di gruppo sapranno se qualcuno lo abbandona, ottenendo la possibilità di eliminare i messaggi per conto di altri. Ovviamente si tratta di una funzionalità che era stata testata in versione beta in precedenza. Inoltre, gli utenti potranno annullare “elimina per me” per alcuni secondi, il che non è male onestamente. Aspettiamoci ulteriori novità da parte di Meta e della sua applicazione preferita, che chiaramente viene aggiornata di continuo.