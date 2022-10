Alexa ha dei comandi segreti? Ecco una lista di tutto quello che puoi chiederle di fare, è incredibile

Alexa può rispondere a qualunque domanda le venga posta, e questo lo sappiamo abbastanza bene, ma scommettiamo che nessuno di voi ha mai pensato di porre delle domande molto specifiche come quelle che vi elencheremo adesso.

Alexa è sempre stata molto utile negli ambienti domestici, specialmente quando si tratta di intrattenere le persone. Tuttavia, la sua più grande utilità è ovviamente quella di rispondere ad ogni singola domanda posta, il che vale a dire che non avremo dubbi sul fatto che sarà in grado di aiutarci in ogni momento della giornata.

Da questa premessa, allora, proponiamo a noi stessi un quesito importante: abbiamo mai fatto delle domande molto specifiche ad Alexa? Forse no, ma a questo punto crediamo che sia arrivato il giorno giusto per farlo. Per esempio potremmo iniziare a chiederle perché i suoi LED rimangono accesi e insegnarle a riconoscere la propria voce pronunciando la frase: “Alexa, impara la mia voce”. Ma per cominciare in maniera seria, come potremmo fare?

Alcune domande interessanti da porre

Allo stato attuale è inevitabile pensare che

Alexa sia il dispositivo più indicato per chiedere di riprodurre il proprio brano preferito. Questo perché può collegarsi ad Amazon Music o Prime Music, e si è comunque liberi di impostarla in modo che vada a prendere la musica da Spotify o da Apple Music in base all’applicazione che si è soliti utilizzare. Basterà sistemare le impostazioni e iniziare la frase con “Alexa, riproduci…”.

A parte questo potremmo pensare di chiederle pure di svegliarci a una determinata ora il giorno successivo, di avvisarci allo scadere della cottura di un cibo, di aggiungere un appuntamento importante al nostro calendario o di ricordarci una scadenza che abbiamo paura di scordare erroneamente. Insomma, non possiamo non dire che sia in grado di offrirci di tutto e di più.

Ma guardando la situazione da un punto di vista differente, oramai la vita scorre a ritmi sempre più frenetici, infatti è difficile restare al passo e sapere tutto quello che potrebbe succedere nel corso della giornata. A colazione o durante la cena, leggete bene, Alexa è in grado di riassumerli attingendo ai principali quotidiani nazionali; per farlo è sufficiente aggiungere il giornale online che normalmente si consulta per far sì che l’assistente vocale ce lo legga in continuazione e senza problemi.

Concludiamo parlando dei pasti giornalieri. In particolar modo vogliamo trattare dell’organizzazione di un pranzo o di una cena a casa propria in compagnia di amici e parenti. A tal proposito Alexa può aiutarci con la creazione del menù; può persino far uso di un mumero illimitato di recente, elencandone gli ingredienti e descrivendone le procedure.

L’assistente vocale, però, può anche offrirci una preparazione diversa dalle altre e proposta in base alle nostre esigenze. Sarà possibile chiedere di inserire tutto l’occorrente in una lista della spesa che ci ricorderà, con grande precisione ovviamente, non appena avremo tempo di recarci al supermercato, magari trasferendola nel blocco note del nostro cellulare ad esempio.