Con la nuova App IO fai di tutto: ora include anche Patente, Tessera Sanitaria e Tessera Elettorale

Una applicazione uscita da qualche anno, che è riuscita ad ottenere una certa fama per via della sua grande utilità, ora ha appena ricevuto un aggiornamento indispensabile e che servirà a renderla un’app decisamente migliore di adesso. Tutto quello che ci resta da fare in tal caso, come è facilmente intuibile, è di scoprire che cosa abbiano introdotto e quanto ci potrà essere d’aiuto. Pronti a saperlo?

Conosciamo tutti quanti l’app IO immaginiamo, ossia la famosa applicazione della pubblica amministrazione che ha riscosso un discreto successo. Il suo primo lancio con il Governo Conte, circa post pandemia si intende, è stato ben visto da tutti noi, il che significa che l’abbiamo ritenuta un’ottima aggiunta per quanto riguarda i servizi digitali.

E all’epoca ne avevamo davvero bisogno dal momento che nessuno aveva intenzione di entrare in contatto con un’altra persona, timore giustificato dalla comparsa improvvisa del Covid-19. Attualmente tutto è cambiato e quella paura è scomparsa, ma ciò non vuol dire mica che l’app sia stata messa da parte. Infatti, pare che sia pronta ad evolversi ed a diventare un vero e proprio hub per i documenti dello Stato italiano.

A prendere l’iniziativa è stato Vittorio Colao, che assieme al Dipartimento per la Trasformazione Digitale starebbe lavorando su alcuni prototipi dell’applicazione che dovrebbe integrare patente, tessera sanitaria e tessera elettorale. Non sarebbe male come introduzione, specialmente in un mondo come quello di adesso dove qualunque cosa, ormai, è digitalizzata alla perfezione.

La ragione principale dietro la realizzazione dell’update

Secondo quanto riportato dai giornalisti di Key4biz, sarebbe già stato realizzato un prototipo funzionante della Patente di Guida nell’applicazione IO, mentre gli ingegneri avrebbero anche lavorato duramente per fare lo stesso anche per gli altri due documenti che abbiamo citato poc’anzi. Di questa notizia siamo particolarmente contenti dato che vale a dire che le acque si stiano smuovendo, e credeteci: non è un elemento da sottovalutare.

Ma come mai si stanno impegnando così tanto? La velocità della realizzazione di questa miglioria deriva da diverse raccomandazioni inviate da Colao al nuovo esecutivo che sta per insediarsi, che è stato invitato ad “avviare la sperimentazione del prototipo di Patente di guida del Wallet IO e definire modifiche al quadro normativo abilitanti per affiancamento al documento plastificato”. Da ciò capiamo come mai siano così tanto rapidi nella sua programmazione.

In ogni caso la gestione dovrebbe essere affidata a PagoPA, mentre il termine dei lavori sono fissati per dicembre 2023. Tuttavia, sarà necessario valutare molto attentamente quali saranno le intenzioni del nuovo Governo a riguardo, ma la digitalizzazione dei documenti è stata chiesta più volte anche dagli stessi utenti, soprattutto per via dell’evoluzione continua degli smartphone e tablet. Quindi non stupiamoci affatto di queste novità, alla fine sono volute e oltretutto giustificate dall’avanzamento tecnologico dei dispositivi in uscita sul mercato.