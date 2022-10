Finalmente in Italia Amazon Kindle 2022, ecco quanto costa, che novità ci porta per amanti della lettura e non solo

Dedicato a tutti coloro che hanno deciso di continuare a godere della grande esperienza immersiva che solo un libro può dare, ma lo fanno con un nuovo approccio. O meglio ancora, con un dispositivo in mano.

Dopo tre anni, più o meno di silenzi, un grande aggiornamento cambia la vita dell’Amazon Kindle, e non solo. Più performante a un prezzo conveniente, con la possibilità di risparmiare 20 dollari e subirsi un po’ di pubblicità.

Il nuovo Kindle di Amazon condivide molte delle funzionalità che rendono eccezionale il Kindle Paperwhite, tra cui uno schermo nitido e il supporto USB-C, ma con un’altra fonte di risparmio: 40 dollari per qualche (piccola) funzionalità in meno.

Lo schermo è da sballo

Con 16 GB, il modello standard è addirittura superiore a suo fratello maggiore, in quanto lo spazio di archiviazione del Kindle Paperwhite parte da 8 GB. Non avrà l’impermeabilità o una temperatura del colore regolabile per la sua luce anteriore, ma un e-reader entry-level davvero ottimo. Certamente superiore, e di molto, a quello del 2019.

Nel nuovo Kindle 2022 spicca lo schermo. Nettamente superiore a quello del 2019. A 300 dpi, il display del nuovo Kindle offre una densità di pixel quasi doppia rispetto alla risoluzione di 167 ppi del predecessore.

Ottimo soprattutto per chi usa gli occhiali, in quanto il display più nitido e, quindi, facilita la lettura per periodi di tempo più lunghi. C’è anche la possibilità di regolare il layout in modo da poter, ad esempio, aumentare lo spazio tra le righe o i margini, oltre alla dimensione del testo, del carattere e altro ancora.

Più leggero di un iPhone

Fra le specifiche del nuovo Kindle 2022 molto interessante il reparto illuminazione. Amazon afferma che il Kindle è privo di riflessi e, per la maggior parte, il display è abbastanza chiaro da poter leggere anche direttamente sotto il sole.

Sebbene ci sia stata una certa riduzione dei livelli di contrasto e nitidezza, non interferisce in modo significativo con l’esperienza di lettura. Sfortunatamente, il Kindle non ha la luce calda regolabile del Kindle Paperwhite, che fa sembrare le pagine un po’ più simili alla vera carta, ed è illuminato frontalmente con solo quattro LED invece di 17. Sia chiaro, è abbastanza luminoso per un utente dalle esigenze medio-alte.

Gran parte della magia di un e-reader sta nel fatto che è un dispositivo piccolo, sottile e leggero che ti consente di portare un’intera libreria in borsa, o nello zaino, fa lo stesso. Sotto questo punto di vista il Kindle 2022 è fantastico, in questo caso meglio del Paperwhite: 6,2 pollici contro i 6,8 del suo fratello maggiore. Peso di appena 159 grammi, meno di un iPhone 14 o di un Pixel 7.

Il nuovo Kindle 2022 è disponibile a 99,99 euro, con 16GB e nella colorazione nero e blu.

FONTE