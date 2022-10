WhatsApp Desktop, finalmente la privacy che ci meritiamo: addio agli ‘impiccioni’

Avete intenzione di esplorare più a fondo una applicazione in questi giorni? WhatsApp potrebbe fare per noi in tal caso, perché a quanto pare il servizio di messaggistica istantanea sarebbe in grado di offrire un servizio dedito alla privacy molto più sicuro di qualunque altra piattaforma attualmente esistente. Quello che incuriorisce non è tanto il fatto che sia stato mostrato dal CEO di Meta, quanto più che ci sia sempre stata la possibilità di ottimizzare l’app verde. Ma cosa dovremmo fare?

In passato, come qualcuno di voi saprà, WhatsApp permetteva agli utenti di nascondere il loro “ultimo accesso”, ma nel momento in cui qualcuno accedeva nell’applicazione veniva mostrata a tutti la sua presenza online. La gestione dell’ultimo accesso, tuttavia, è ora cambiata anche sul client per Windows la società l’azienda sta cercando di estendere a un numero maggiore di persone la funzione con cui può selezionare chi può vedere il proprio stato online.

In particolar modo ne parla Mark Zuckerberg, il CEO di Meta, che ha pubblicato un post su Instagram dove ha voluto confrontare WhatsApp con i servizi Apple in fatto di privacy. In base alle parole dell’uomo possiamo arrivare a capite che la propria applicazione è più sicura e privata grazie alla crittografia end-to-end, e in questi giorni ce lo ha fatto presente aggiungendo un nuovo livello di privacy anche su Windows, che permette agli utenti PC di gestire in maniera più precisa rispetto al passato la privacy sul proprio stato online.

Il miglior modo per proteggersi da PC

Difatti solo chi vuole l’utente può visualizzare se lo stesso è attivo nell’applicazione o meno, e quando lo è stato l’ultima volta per altro. Per nascondere il proprio stato online a utenti indesiderati è sufficiente accedere alle “Impostazioni” di WhatsApp, giungere sulla sezione “Account” e dopodiché premere su “Privacy”.

La prima voce della schermata è “Chi può vedere le mie informazioni personali” ed è suddivisa in varie sottosezioni. Tra queste rechiamoci su “Ultimo accesso e online”, che consente di accedere alla pagina in cui potremo scegliere “Chi può vedere l’ultimo accesso” e “Chi può vedere quando si è online”. Ma aspettate, non andate: c’è ancora da parlare di quanto potrebbe esserci utile come funzione.

Nel primo caso l’utente può selezionare se mostrare l’ultimo accesso a Tutti, ai contatti, a nessuno oppure a tutti i contatti eccetto quelli selezionati che non potranno avere accesso all’informazione. Con la seconda voce, infine, l’utente può scegliere se disabilitare la visualizzazione del proprio stato online a tutti coloro a cui è stato inibita la possibilità di vedere l’ultimo accesso.

Le nuove funzioni sono già disponibili sui client mobile, e possono essere abilitate su PC installando la versione beta dell’applicazione direttamente dal Microsoft Store. Tutto quello che dovremmo fare sarà tenere a mente quanto detto e, ovviamente, non dimenticarci di tutelarci. Per ultimo, ma non meno importante, vi suggeriamo di non perdervi altre notizie in merito!