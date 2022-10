Fare jogging migliora la vita sessuale e non solo questa

Non è mai troppo tardi per scoprire i benefici del jogging, una sana attività fisica che si può praticare in qualsiasi stagione.

Tantissime persone, nel mondo, si dedicano con grande passione al jogging che è un tipo di corsa lenta, giusto per dare un’idea, ma senza ossessionarsi col cronometro alla mano sono circa più di sei minuti per chilometro.

Andare al trotto presenta tanti benefici, ma quali esattamente?

Jogging, origine e frequenza

Negli anni Settanta, in Nuova Zelanda Lydiard e Bowerman in Oregon iniziarono appunto a parlare di jogging e da allora si formarono numerosi club. Naturalmente bisogna comunque tener presente che se il vostro obiettivo è dimagrire per qualche ragione oltre alla necessaria attività fisica bisogna tenere una dieta adeguata e sana consigliata da uno specialista.

A ogni modo anche se lo scopo non è quello di una drastica perdita di peso ci si può mantenere in forma se ci si applica in modo regolare, cioè due o tre volte la settimana per 30-40 minuti.

Jogging e benessere psicofisico