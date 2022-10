Make up pazzesco con l’eyeliner bianco, non è solo per le star!

L’eyeliner bianco ormai è di moda e si vede sempre più spesso su giovani donne e chi vuole essere al passo con le ultime novità. Ma come si usa?

Per le più titubanti, sappiate che non sono solo le star o le modelle ad usare questo colore bianco un po’ più estroso per dare un tocco originale al loro make up. Se ci fate caso, noterete intorno a voi più persone di quante immaginate che ne fanno uso senza problemi.

E allora come applicarlo nel modo migliore?

Eyeliner bianco: uso e vantaggi

Per quanto riguarda il suo uso è simile a quello dell’eyeliner nero, quindi se avete già dimestichezza con quello siete a cavallo. Questo strumento dona freschezza, ma può essere utilizzato anche per un trucco più intenso per grandi occasioni.

Un suo vantaggio rispetto al gemello scuro è quello sicuramente di poter essere usato senza problemi anche da mani un po’ meno esperte, già perché non lascia aloni colorati sulla palpebra e dunque si riduce l’ansia di poter commettere qualche errore un po’ più difficile da eliminare. Inoltre la sua particolarià lo indica come ottimo per creare bellissimi contrasti. Un unico accorgimento, fate attenzione perché la punta si sporca facilmente.

Tante idee per l’eyeliner bianco

mettere in risalto gli angoli della palpebra, conferendo un’aria felina

applicate un primer sulla palpebra mobile, continuate a guardare ben dritto, alzate la palpebra in verticale per aiutarvi, con eyliner a penna fate un triangolo sull’angolo destro dell’occhio, riempitelo e poi occupatevi anche dell’altro occhio

eyeliner bianco abbinato a quello nero:

sicuramente inusuale, ma adatto a tutte le forme di occhi , si può applicare quello più chiaro sulla palpebra e sull’angolo dell’occhio, mentre quello scuro riempie la parte tra sopracciglia su cui applicherete il mascara e la linea bianca

, si può applicare quello più chiaro sulla palpebra e sull’angolo dell’occhio, mentre quello scuro riempie la parte tra sopracciglia su cui applicherete il mascara e la linea bianca dal momento che possiede una lunga tenuta e un’ottima pigmentazione potete usarlo sul nero

dare risalto agli angoli interni

fate una doppia linea e un cut crease ad ali di gabbiano

all around

si applica l’eyeliner bianco tutto intorno all’occhio

con pastelli

rosa, corallo e arancione si accompagnano benissimo

ma anche insieme a un ombretto rame, oro o bronzo metallizzati non è affatto male

effetto femminile