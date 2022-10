Dormire bene con le erbe naturali: mai stato così facile!

A chi non è mai capitato di soffrire, magari per poco tempo, di insonnia? Ecco alcuni rimedi naturali per farla passare.

Rigirarsi nel letto senza riposo, fissare le lancette della sveglia in attesa dell’ora di alzarsi, provare a contare le pecore, sono tanti i modi in cui le persone devono far fronte al problema dell’insonnia, che si spera sempre sia breve.

Ma quali sono i rimedi migliori?

Insonnia: che cos’è e le sue cause

A causa dell’insonnia si fa molta fatica ad addormentarsi, oppure ci si risveglia durante la notte o troppo presto al mattino. Insomma, in ogni caso il sonno è travagliato. Questo problema colpisce il 13% della popolazione italiana. Ma quali sono le cause?

ansia

stress

depressione

stili di vita errati

Naturalmente ci sono delle strategie da attuare, quella con strumenti naturali è una di esse.

Insonnia: erbe e simili per combatterla