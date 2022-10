Dieta della memoria: come migliorare le performance con il cibo

Smemorati, persone che devono tenere a mente molti dati, studenti con in vista esami importanti e prove desiderano una memoria di ferro, ma come fare?

La nostra vita frenetica, gli impegni quotidiani, ecc.. richiedono di avere una memoria ben allenata ed elastica. Ricordare tante cose può essere un talento naturale, ma ormai diversi studi hanno dimostrato che anche l’alimentazione può contribuire a sviluppare le nostre funzioni cognitive di questo tipo o quantomeno a preservarle.

Ma cosa bisogna mangiare esattamente? Ecco alcuni consigli.

Memoria: gli orari vanno rispettati

Innanzitutto è fondamentale rispettare i pasti giornalieri, quindi non iniziare a saltarli, soprattutto la colazione con la scusa che si è sempre di fretta, che si sta per perdere il treno, il bus, il tram, ecc… Inoltre è consigliabile evitare lunghe pause tra un pasto e l’altro, vanno bene invece piccoli pasti in modo da garantire l’arrivo del glucosio al cervello che deve essere a rilascio lento.

Infine per noi italiani dovrebbe essere più facile mantenere un certo tipo di dieta che poi è quella mediterranea. Ecco come procedere.

Memoria e cibi: cosa scegliere