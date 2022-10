Vestire sostenibile è divertente e alla moda

Come si può vestire in modo sostenibile per aiutare il pianeta? Ecco alcuni consigli da mettere in pratica.

Sempre più persone hanno preso consapevolezza sul peso, in termini di risorse, sostenibilità, inquinamento, ecc.. che ha la moda, soprattutto nei Paesi Occidentali.

E così, ormai da un po’ di tempo si fa più attenzione a cosa indossare, quali capi scegliere.

Vestire sostenibile, perché è così importante

Ben un quarto delle sostanze chimiche prodotto in tutto il mondo sono impiegate nel tessile. Sono sostanze non biodegradabili come coloranti, solventi, metalli pesanti che poi finiscono nelle acque reflue causando gravi danni sia all’ambiente che alle persone. Queste ultime, addirittura, vengono colpite da bio accumulo che provoca allergie e problemi dermatologici anche gravi.

Diverse aziende di moda hanno puntato sulla sostenibilità e, anche noi, nel nostro piccolo, possiamo salvaguardare l’ambiente senza rinunciare al nostro outfit. Certo riciclare i propri abiti, scambiandoli tra amici o magari svecchiandoli un po’ con qualche ritocco sono due opzioni da preferire, ma se si vuole compare qualcosa ci sono tante possibilità per impattare di meno sulla nostra Terra.

Vestire sostenibile, ecco cosa indossare