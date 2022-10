Arrampicata indoor: senza paura e con tanto entusiasmo

Uno sport che va sempre più di moda, l’arrampicata indoor è un’alternativa simpatica e divertente quando il clima non consente più di godere l’esterno.

Ora siamo ancora in autunno, una stagione particolarmente mite e si può ancora godere di bellissimi paesaggi e un clima che si è lasciato decisamente alle spalle la caldazza estiva. Ai primi freddi però, tanti scalatori provetti mettono in pausa lo spirito avventuriero e si “ritirano” nelle palestre da arrampicata indoor in attesa della primavera.

Ma quali sono le caratteristiche e benefici di questa attività?

Arrampicata indoor: abbigliamento e strumenti necessari

L’arrampicata indoor è uno sport sicuro, ovviamente se praticato con il necessario buon senso. Bisogna avere l’attrezzatura giusta e imparare a usarla.

abbigliamento: pantaloni lunghi, ma elasticizzati, leggeri e soprattutto traspiranti, una maglietta o ancor meglio un top e una felpa per coprirsi alla fine dell’allenamento

pantaloni lunghi, ma elasticizzati, leggeri e soprattutto traspiranti, una maglietta o ancor meglio un top e una felpa per coprirsi alla fine dell’allenamento imbrago: uno leggero o da alpinismo invernale

uno leggero o da alpinismo invernale assicuratore : preferibile quello con freno automatico, un moschettone con chiusura di sicurezza e sistema anti ribaltamento

: preferibile quello con freno automatico, un moschettone con chiusura di sicurezza e sistema anti ribaltamento corda: se dovete usare la vostra, il diametro intorno a 10 mm è ottimo, quella da 60 metri è perfetta

se dovete usare la vostra, il diametro intorno a 10 mm è ottimo, quella da 60 metri è perfetta scarpette da palestra: con mescole più resistenti e tomaie traspiranti e lavabili

con mescole più resistenti e tomaie traspiranti e lavabili sacchetto : per la portamagnesite, borraccia, qualche barretta energetica, occhiali a prisma, crema per mani

: per la portamagnesite, borraccia, qualche barretta energetica, occhiali a prisma, crema per mani borsa da palestra

Arrampicata indoor: tutti i vantaggi