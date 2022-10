Voglia irrefrenabile di dolci prima e durante il ciclo? C’è una soluzione!

Avete un ingestibile desiderio di dolci prima dell’arrivo del ciclo e durante lo stesso? Ecco come gestire questo fastidioso aspetto.

A molte donne fertili prima dell’arrivo del ciclo e nel corso dello stesso capita di avvertire una grandissima voglia di cibi dolci. Non è molto semplice rinunciare a dessert, bioches, torte, eccc…

Ma come si fa a rinunciare in queste condizioni, pur sapendo che si tratta di alimenti che, soprattutto se confezionati, sono poco sani? Ecco come fare!

Voglia di dolci e cibo spazzatura: tutta una questione di…

Questa incresciosa situazione dipende da cambiamenti ormonali, estrogeno e progesterone, per esempio, incrementano e diminuiscono poco prima del ciclo, così il disequilibrio genera un aumento della fame. Poi ci sono i livelli di serotonina, l’ormone del benessere, che diminuiscono o e quelli dell’insulina che diminuiscono e questo causa il desiderio di zuccheri per aumentare la glicemia.

Inoltre nei giorni prima del ciclo aumenta la richiesta di magnesio e la sua carenza porta mal di testa e stanchezza generale e siccome questa sostanza di trova nel cioccolato, ecco il via ad abbuffate assai poco salutari per la nostra salute.

Gli alimenti più salutari in prossimità delle muestruazioni