Governo Giorgia Meloni, presentato l’elenco dei ministri

Il governo è pronto. Mattarella ha dato a Giorgia Meloni l’incarico, e il giuramento avverrà oggi, 22 ottobre.

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ha accettato l’incarico affidatole dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha presentato l’elenco dei ministri del nuovo governo.

Il giuramento si terrà oggi in mattinata, dalle ore 10. I ministri del nuovo esecutivo sono 24, di cui sei donne. Dopo il giuramento di oggi, il governo entrerà ufficialmente in campo. «Questa volta il tempo è stato breve, non è passato nemmeno un mese dalla data delle elezioni e questo è stato possibile per la chiarezza dell’esito elettorale», ha commentato Mattarella.

I due vicepremier saranno Matteo Salvini e Antonio Tajani. Salvini è ministro delle Infrastrutture, Tajani degli Esteri, mentre alla giustizia ci sarà Carlo Nordio. Il ministero dell’Economia è stato affidato a Giancarlo Giorgetti, mentre al Viminale ci sarà Matteo Piantedosi. Il nuovo ministro della Difesa è Guido Crosetto, il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio è Alfredo Mantovano.

Meloni è salita al Colle ieri pomeriggio ore 16:30 e dopo aver parlato per un’ora con Mattarella, ha letto l’elenco dei nuovi ministri e poi è andata via dal Quirinale. Mattarella ha commentato così il nuovo governo:«Rivolgo con lo stesso spirito di collaborazione il buon lavoro al nuovo governo che domani mattina con il giuramento inizierà a svolgere i suoi compiti».

Domenica 23 ottobre, ore 10:30, a Palazzo Chigi, si terrà la cerimonia che vedrà il passaggio di consegne tra Mario Draghi e Giorgia Meloni, dopodiché, alle ore 12, è previsto il primo tavolo del Consiglio dei Ministri.

«Sapete che è molto curioso? Io come sapete ho iniziato a fare politica il giorno dopo la strage di Via D’Amelio. È un cerchio che si chiude. Ora salgo questa scala e ci sono le immagini di Paolo Borsellino», ha detto Giorgia Meloni mentre andava via da Montecitorio.

Di seguito, l’elenco dei ministri del nuovo governo Meloni (fonte Ansa):

Ministri senza portafoglio

Affari Esteri: Antonio Tajani che sarà anche vicepremier

Interno: Matteo Piantedosi

Giustizia: Carlo Nordio

Difesa: Guido Crosetto

Economia: Giancarlo Giorgetti

Imprese e Made in Italy: Adolfo Urso

Agricoltura e Sovranità Alimentare: Francesco Lollobrigida

Ambiente e Sicurezza Energetica: Gilberto Pichetto Fratin

Infrastrutture: Matteo Salvini che oltretutto è anche vicepremier

Lavoro e politiche sociali: Marina Calderone

Istruzione e merito: Giuseppe Valditara

Università e ricerca: Anna Maria Bernini

Cultura: Gennaro Sangiugliano

Salute: Orazio Schillaci

Turismo: Daniela Santanché

Ministri senza portafoglio:

Rapporti con Parlamento: Luca Ciriani

Pubblica Amministrazione: Paolo Zangrillo

Affari Regionali e Autonomie: Roberto Calderoli

Sud e Mare: Sebastiano Musumeci

Sport e giovani: Andrea Abodi

Famiglia, natalità e pari opportunità: Eugenia Roccella

Disabilità: Alessandra Locatelli

Riforme: Elisabetta Casellati

Affari europei, coesione territoriale e Pnrr: Raffaele Fitto.