Infortunio Immobile e stop clamoroso di quattro anni. Replica immediata in vista del Mondiale dopo l’annuncio di Sky Sports.

Non sono giorni semplicissimi in casa Lazio, alla luce della problematica che ha interessato lo storico e fondamentale centravanti biancoceleste, da anni trascinatore e leader indiscusso della compagine capitolina. Quest’ultima si è fin qui distinta per un percorso in campionato pressoché nobile, contraddistinta da importanti vittorie come quella contro l’Inter ma anche la recente imposizione esterna contro la Fiorentina di Italiano, corroborante la fiducia di una piazza che è cresciuta ancora di più con Maurizio Sarri dopo la parentesi lunga quanto felice con Simone Inzaghi.

Giusto certamente l’osservare come Immobile e colleghi abbiano palesato anche delle difficoltà e dei limiti sui quali hanno lavorato e continueranno a lavorare, imbattendosi spesso anche in difficoltà gran parte delle volte superate felicemente. Basti pensare all’incrinatura dei rapporti tra il mister e Luis Alberto, risoltasi comunque in una felice e intelligente gestione dello spagnolo. A ciò si aggiunga anche il percorso in Europa League, non proprio nobilissimo e ad oggi più che mai incerto circa quelle che saranno le future evoluzioni nelle prossime settimane.

Infortunio Immobile e batosta ironica dell’ex attaccante: “Fuori per 4 anni?”

Uno degli eventi più importanti e centrali di queste settimane è però certamente stato l’infortunio di Ciro Immobile, uscito anzitempo per infortunio in occasione della gara di campionato contro l’Udinese, conclusa con un pareggio a reti scialbe e l’ennesima bella prestazione degli uomini di Sottil, usciti indenni dal doppio confronto con le nobili realtà di Atalanta e Lazio. Ritornando a Immobile, nel corso del primo tempo quest’ultimo ha dovuto fare rientro in panchina, palesando una sofferenza negli occhi e nell’espressione che non lasciava presagire a buone notizie.

L’attaccante napoletano ha infatti rimediato una lesione di secondo grado alla coscia sinistra che ha di fatto concluso il suo 2022 e che lo vedrà tornare in campo solamente nel 2023. Da tal punto di vista, non è passata inosservata la battuta dell’ex attaccante ed allenatore nato a Liverpool, Robbie Fowler. Quest’ultimo ha infatti commentato su Twitter l’evidente errore di Sky Sports (Uk) che ha annunciato Immobile come in forte dubbio per il Mondiale.

Un Mondiale cui, purtroppo, la nostra Nazionale non parteciperà e che ha generato l’ironia di Fowler che ha infatti scritto in modo sornione: “Deve trattarsi di un infortunio serio… Fuori per quattro anni?“. A seguire il tweet con tanto di allegato foto di un annuncio che avrebbe avuto del clamoroso e che è invece fortunatamente frutto di una semplice dimenticanza. Importante ma pur sempre tale.