Manchester United, bufera CR7: il video del portoghese è virale, si corre ai ripari

È ancora polemica tra l’allenatore del Manchester United Erik Ten Hag e Cristiano Ronaldo, con il portoghese che decide di andare via.

Nella serata del 19 ottobre Manchester United e Tottenham sono scese in campo ad Old Trafford per la partita valida per la dodicesima giornata di Premier League.

Uno United che ha dominato la partita dall’inizio alla fine, non concedendo di fatto grosse palle gol agli ospiti e che è riuscito a trovare la vittoria per 2-0 con due gol nella ripresa.

Man on the match è stato infatti proprio il portiere degli Spurs Lloris, che ha evitato la goleada dei Red Devils con una serie incredibile di parate, sia nel primo tempo che nella ripresa. Il portiere francese campione del mondo è capitolato solo al primo minuto del secondo tempo, con un tiro di Fred deviato maldestramente da un suo compagno in porta.

Il raddoppio è arrivato al 69′ al termine di un batti e ribatti in area di rigore con la palla che è arrivata sul destro di Bruno Fernandes che col piattone destro è riuscito a mettere in porta segnando il definitivo 2-0.

Unica occasione degna di nota per gli Spurs il destro su palla vagante di Harry Kane, prontamente respinto da David De Gea che è riuscito a tenere il risultato sull’1-0 di quel momento.

Ronaldo ancora a secco

Manchester United che si è presentato contro il Tottenham ancora una volta con un attacco formato da Marcus Rashford riferimento centrale, coadiuvato dall’ex Dortmund Jadon Sancho sulla sinistra, l’ex Ajax Antony sulla destra e Bruno Fernandes come trequartista e Cristiano Ronaldo nuovamente rimasto a scaldare la panchina.

E nonostante i cambi effettuati da Ten Hag, non c’è stato spazio per far entrare in campo il cinque volte Pallone d’Oro, che è rimasto seduto in panchina per tutti e 90′ o quasi.

Quasi perché proprio pochi secondi prima dello scoccare dell’ultimo minuto di gioco prima del recupero, il portoghese si è diretto negli spogliatoi, abbandonando la panchina in maniera del tutto contrariata per la decisione del tecnico olandese, che ancora una volta non l’ha schierato nemmeno a partita in corso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport)

Secca la risposta del tecnico ai microfoni dei giornalisti nel post partita: “L’ho visto ma non ho parlato con lui. È una cosa di cui mi occuperò domani, non oggi. Festeggiamo questa vittoria e poi dobbiamo recuperare per la sfida col Chelsea di sabato”. E intanto il Man United ha ben deciso di correre ai ripari e di mettere fuori rosa il portoghese in vista del match di sabato a Londra con un comunicato ufficiale. Sembra proprio tempo di guerra tra CR7 e il club che l’ha reso uno dei più grandi in assoluto.