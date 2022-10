Napoli, Kvara e quel paragone con uno dei più grandi: ecco di chi si tratta

Khvicha Kvaratskhelia sta stupendo tutti in questo inizio di stagione, tanto da scomodare un pesante paragone con uno dei più forti giocatori del mondo.

L’esterno georgiano è pronto a trascinare i suoi anche nel big match di domenica sera allo Stadio Olimpico contro la Roma di José Mourinho.

Non ci sono più dubbi sul fatto che l’impatto di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli e con il calcio italiano in generale abbia rappresentato la più grossa sorpresa fino a questo momento. Arrivato dalla Dinamo Batumi per una cifra irrisoria di 10 milioni di euro, il classe 2001 ha impiegato pochi minuti per entrare nel cuore dei tifosi partenopei e per far dimenticare l’ex capitano Lorenzo Insigne.

Veloce sia nel breve che nel lungo, imprendibile nel dribbling, lucido nell’ultimo passaggio e nel tiro in porta, Kvaratskhelia sta stupendo tutti soprattutto per la personalità. Basti pensare che nelle sue prime quattro partite in Champions League della carriera ha già messo a referto 2 gol e 3 assist, numeri impressionanti per un esordiente. Non è dato sapere fin dove questo ragazzo potrà arrivare, ma quel che è certo è che il popolo azzurro può sognare in grande.

Adesso il Napoli è atteso da un’altra prova molto difficile all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho. Una partita che potrebbe lanciare la squadra di Spalletti sempre più in testa al campionato oppure frenare l’incredibile striscia di dieci vittorie consecutive. A commentare la sfida ci ha pensato un ex giocatore sia dei giallorossi che dei partenopei: Daniel Fonseca.

Spalletti o Mourinho: ecco chi è l’allenatore più bravo in Italia

“El Tigre”, come veniva soprannominato per le sue caratteristiche da attaccante smaliziato ma dalla tecnica sublime, ha giocato parecchi anni in Italia. Tra le altre ha vestito anche le maglie di Cagliari (dove arrivò giovanissimo) e di Juventus e Como a fine carriera. Alla domanda su Kvaratskhelia, il giocatore uruguagio ha scomodato un paragone molto pesante: “Voglio vederlo ancora un po’, ma mi sembra somigli un po’ a Neymar”.

Per quanto riguarda invece la sfida tra i due tecnici, Fonseca ha dichiarato: “Spalletti è il più bravo che c’è in Italia, ammetto di avere un debole. Ma l’avete visto come gioca il Napoli? Devastante, meraviglioso. Mourinho però è il numero uno, come lui non ci sono. È impressionante, ha vinto tutto e poi i giocatori gli vanno dietro perché un carisma così non si trova da nessuna parte”.

Insomma, parole forti che sicuramente accendono ancora di più una sfida già infuocata. Nella scorsa stagione le due partite terminarono entrambe in pareggio, chissà che invece domenica una tra giallorossi e azzurri non ottenga i tre punti.