Bufera in Serie A, l’arbitro esce allo scoperto: “Sì ho sbagliato, era rosso”

L’arbitro Paolo Valeri esce allo scoperto e ammette un grave errore durante una partita di Serie A che potrà condizionare l’esito della stagione.

Gli errori arbitrali, sia in Serie A che in Champions League e negli altri campionati europei, sono sempre fonte di grosse polemiche che spesso vengono portati avanti per tutta la stagione. Motivo per cui si sta pensando ad uno spazio per spiegare in maniera ufficiale le decisioni prese in campo ed eventualmente giustificare gli errori commessi dai direttori di gara.

Anche questa stagione non è priva di tante tante critiche agli organi giudicanti delle partite di Serie A. Incredibile è stato l’errore che all’Allianz Stadium ha visto annullare a Milik il gol del 3-2 per la Juventus ai danni della Salernitana per un fuorigioco di Bonucci, tenuto in verità in gioco dalla posizione di Antonio Candreva, non presente nelle immagini del VAR.

Sicuramente l’utilizzo del VAR ha limitato gli errori arbitrali, ma purtroppo non è riuscito ad abbattere le polemiche su errori che continuano ad esserci e anche sulle modalità di utilizzo dello strumento stesso.

Era un intervento da rosso

Un errore che era passato inosservato a tutti, tranne probabilmente ai tifosi del Milan, era quello occorso durante il match valido per la seconda giornata di Serie A tra Atalanta e Milan al Gewiss Stadium.

Al terzo minuto della ripresa infatti Hateboer entra in maniera scomposta su Rafael Leao, prendendosi un cartellino giallo che dalle immagini successive sembrava più tendente al rosso. L’arbitro era Fabio Maresca, che non è stato richiamato dal VAR Paolo Valeri e ha lasciato giocare dopo aver semplicemente ammonito l’esterno olandese nerazzurro.

Ed è proprio l’addetto al VAR di quella gara, Paolo Valeri, ad essere intervenuto durante una lezione alla Luiss ammettendo l’errore avvenuto in quell’incontro: “Su Hateboer ho sbagliato, ero al VAR e quell’intervento era rosso fuoco. Un errore che vi spiego: il giocatore si è subito rialzato, nessuno ha chiesto nulla e il gioco è ripreso quasi subito. È capitato anche l’anno scorso in Torino-Inter, sul fallo di Ranocchia su Belotti. Dobbiamo stare più attenti”.

Valeri spiega anche la definizione di errore chiaro ed evidente: “Se l’episodio è soggettivo il VAR non può intervenire. Non è previsto il challenge da parte delle panchine, anche perché che succederebbe se l’arbitro andasse al monitor perché richiamato da un allenatore?”. Il direttore di gara spiega anche come ai suoi tempi i loro maestri gli spiegavano come stare in campo, approcciare ai giocatori e di come l’episodio singolo era l’ultimo dei problemi. Ora invece sembrano essere tutti fissati con gli episodi e li mostrano durante gli allenamenti.