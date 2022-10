Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a far parlare di sé: arriva il botta e risposta che svela tutta la verità circa la separazione e l’attuale momento vissuto dai due argentini.

Questi ultimi hanno certamente rappresentato una delle coppie più emblematiche e in voga degli ultimi anni, all’interno del mondo dello sport e non solo. Merito non solo della popolarità del centravanti del Galatasaray ma anche di una moglie che sin dal primo momento dell’entrata nella vita di Mauro è stata in grado di catalizzare attenzioni di vario tipo. A partire dallo status di fautrice della fine di un’amicizia tra Icardi e Maxi Lopez, collega e amico di Icardi nonché compagno di vita di Wanda prima che quest’ultima decidesse di cambiare uomo.

A ciò si aggiungano le tante voci e polemiche nate negli anni sui social, tra scatti osé e dichiarazioni su Instagram o in televisione volte al voler dare giudizi sui tanti allenatori passati all’Inter, soprattutto nei momenti più difficili della carriera del numero 9 all’ombra del Duomo. Non a caso, in tanti hanno imputato alla Nara la colpevolezza dell’involuzione tecnica del calciatore che, una volta aver lasciato Milano, ha vissuto bagliori momentanei e neanche troppo luminosi in quel di Parigi. Dopo le stagioni in Francia, nell’ultima parentesi di mercato si è unito poi al Galatsaray, facendo compagnia all’ex Napoli, Dries Mertenz, e approdando in una dimensione che nessuno gli avrebbe ricucito fino a qualche anno fa.

Wanda Nara non ci sta: accusa e risposta immediata di Icardi su Twitter

Nella vita, però, tutto cambia, non solo a livello professionale. Un po’come accaduto a tanti altri calciatori, una serie di distrazioni e vicende familiari hanno depauperato l’attenzione di Icardi, persosi pian piano dietro gli stipendi, la bella vita e una compagna di vita che, come dicevamo, non è per lui sempre stata bravissima a isolarlo e portarlo a pensare solamente alla sua professione. A ciò si aggiungano poi le ultime vicende legate alla separazione, della quale si discuteva certamente da tempo ma che sembrava essere cosa passata dopo alcuni scatti Instagram che sembravano sottintendere il ritorno del sereno tra i due.

Così non è stato e, un po’come successo tante altre volte in passato, anche in un momento così delicato i due non sono riusciti a garantirsi quel briciolo di privacy che questioni del genere meriterebbero. L’ultimo dei tanti episodi riguarda lo scambio di frecciatine sui social che ha visto come protagonista soprattutto Icardi. Quest’ultimo ha infatti commentato un Tweet di Wanda Nara ad un articolo turco che parlava di una riappacificazione tra i due. “Non ho nessuno da perdonare, siamo separati. Grazie per non avermi consultata”, il commento della showgirl. Immediata la risposta del non più amato: “Separati come quando sono venuto in Argentina qualche giorno fa? Metto la firma che siamo stati molto bene”. Ai posteri (o meglio, ai social) l’ardua sentenza.