Le previsioni meteo di oggi, domenica 23 ottobre. L’anticiclone africano Scipione sta per invadere tutta l’Italia, proseguono i suoi effetti al Centro-Sud. Meno sole e meno caldo al Nordovest, con possibilità di piovaschi.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte stabile, con cielo sereno o al massimo localmente nuvoloso. Per effetto dell’anticiclone africano Scipione, siamo in fase terza Ottobrata, con tanto sole e temperature miti soprattutto al Centro e al Sud. Previsto un aumento delle temperature, con possisibilità di valori tipicamente estivi. Meno bello, però, il tempo al Nord. A causa di una diminuzione della pressione sulla fascia settentrionale del nostro Paese, infatti, atteso cielo più coperto al Nordovest dove non mancheranno alcuni piovaschi. Al Nordest, invece, nubi irregolari.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo generalmente stabile. Previsto un cielo molto nuvoloso o coperto al Nordovest, che sarà sotto l’effetto di un flusso umido oceanico. Possibilità di piovaschi associati, in particolar modo su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Sul resto del Settentrione, invece, sono attese nubi irregolari. Si registra un generale aumento delle temperature.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, tempo stabile e ampio soleggiamento saranno garantiti dal rinforzo ulteriore dell’anticiclone africano Scipione sul nostro Paese. Cielo inizialmente coperto o nuvoloso al mattino. Durante le ore serali atteso un diradamento della nuvolosità, soprattutto in Sardegna. Possibilità di nebbia e foschie anche dense al primo mattino su coste sarde, aree pianeggianti e valli interne peninsulari.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il cielo sarà prevalentemente stabile, con tanto sole e caldo su buona parte delle regioni, grazie al rinforzo ulteriore dell’anticiclone africano Scipione. Previsti tuttavia parziali addensamenti sulle aree più interne della penisola, senza però precipitazioni associate. Prevalenza di cielo sereno sul resto del Meridione. Possibilità di nebbia e foschie anche dense al primo mattino su aree pianeggianti e valli interne peninsulari. Temperature in aumento, con valori oltre la media e dal sapore estivo.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in lieve calo su basso Piemonte, Sardegna, Marche, Umbria, entroterra laziale e abruzzese, Campania. Si registra invece un lieve aumento su Piemonte settentrionale, Alpi lombarde, Pianura Padana, restante territorio friulano e romagnolo, e nord Puglia. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, si segnala un aumento sulle coste liguri e alta Toscana, mentre una diminuzione su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia e Triveneto.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli variabili al Sud e Sicilia con locali rinforzi da sud su ovest Sicilia. Previsti inoltre deboli meridionali sul resto d’Italia con locali rinforzi su Sardegna e coste di Toscana e Lazio.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da mossi a molto mossi il Tirreno e lo Ionio, poco mosso il basso Adriatico e mossi tutti i restanti bacini italiani.