Dopo l’Ottobrata bis, in arrivo la terza fase di caldo anomalo: a ottobre temperature oltre la media, tanto sole e zero precipitazioni. Sembrerà di stare a giugno. Notti tropicali e punte di 34 gradi.

Il cambiamento climatico ha portato quest’anno una serie di fenomeni estremi che hanno stravolto le condizioni ambientali in numerosi Paesi, oltre che in Italia. E se già gli esperti de IlMeteo.it hanno avvertito sulla possibilità di trascinarci dietro questo clima anomalo anche fino a Novembre (tanto da ritenere necessario coniare il termine “Novembrata”), per questo fine settimana continua l’ondata di caldo e temperature ben oltre la media.

I meteorologi spiegano che a Genova e a Cagliari si attendono addirittura “notti tropicali“. Previsto, infatti, uno scarto di +10° C oltre la media del periodo. Fautore della terza Ottobrata, così come della prossima attesa Novembrata, sarà sempre l’anticiclone africano Scipione, al momento bloccato sopra l’area che comprende anche il nostro Paese.

Notti tropicali e temperature di 10 gradi oltre la media

Giunta ormai l’ultima decade di ottobre, ci si aspetterebbe una stagione all’insegna dei primi freddi e delle prime piogge. E invece, a causa della permanenza dell’anticiclone africano sul nostro Paese, continua l’ondata di caldo anomalo che ci sta accompagnando ormai da ben prima dell’estate. Secondo le previsioni degli esperti di IlMeteo.it, anche nei prossimi giorno dobbiamo aspettarci un aumento incontrollato dei termometri.

Un caldo assolutamente fuori stagione, questo, che sta già interessando in particolar modo le due isole maggiori, il Sud e buona parte del Centro. Preceduta da un weekend e un inizio segnato appena da qualche disturbo atmosferico sulle regioni di Nordovest, l’alta pressione africana tornerà a stringerci nella sua morsa portando maggior soleggiamento da Nord a Sud, facendo salire sensibilmente le colonnine di mercurio.

Un boom di caldo anomalo con “temperature mai viste”, spiegano gli esperti. Del resto, si attendono picchi anche di 31/32°C sulla Sardegna, di 30°C sulla Sicilia e di 28/29°C su quasi tutte le regioni del Sud. Per quanto riguarda le regioni di Nord e Centro, invece, si parla di valori pronti ad aggirarsi sui 25-26°C, ovvero di 10°C oltre la media climatologica del periodo. A Genova e Cagliari si parla addirittura di “notti tropicali”, con minime previste all’alba di 16°C a Torino, Milano e Trieste. Anomalie, queste, che dureranno con buona probabilità fino al Ponte di Ognissanti.