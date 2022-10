Dopo l’Ottobrata bis, in arrivo la Novembrata: continua il caldo anomalo. Nelle prossime settimane temperature oltre la media, tanto sole e zero precipitazioni.

Il cambiamento climatico ha portato quest’anno una serie di fenomeni estremi che hanno stravolto le condizioni ambientali in numerosi Paesi – non soltanto occidentali. Basti pensare all’alluvione delle Marche, o a quelle avvenute in India; allo scioglimento del ghiacciaio sulla Marmolada, o alla gravosa secca dei fiumi; alla siccità, o anche alle temperature estive da record.

Un cambiamento climatico che è stato immortalato anche dalle immagini satellitari del progetto europeo Copernicus, e che continua ad apportare i suoi effetti tuttora. Con l’Ottobrata che quest’anno è stata più calda del previsto, anche il mese di novembre si prospetta all’insegna delle temperature anomale. Tanto che ilMeteo.it ha coniato la definizione di “Novembrata”.

In arrivo la Novembrata: ancora caldo anomalo

Siamo ancora in piena Ottobrata, con una seconda fase di stabilità atmosferica garantita dall’anticiclone africano. Tanto sole e caldo da Nord a Sud, con temperature che segnano valori anche oltre la media stagionale. Secondo gli esperti de ilMeteo.it, pare che questa situazione potrà continuare anche a novembre, dando perciò vita a quella che è stata definita una “Novembrata” mai vista prima.

Come ripotano gli ultimi aggiornamenti, emerge del resto un “blocco atmosferico”: un vasto campo anticiclonico è infatti “inchiodato” e costretto a stazionare in un’ampia zona (tra cui il nostro Paese) per molto tempo, tenendo al contempo lontane le perturbazioni atlantiche e le irruzioni fredde del Polo Nord. Una situazione, questa, tipica del mese estivo, così come anche del ottobre (si parla non a caso proprio di Ottobrata). Se già per quest’anno si è verificato “qualcosa di unico”, con una doppia Ottobrata mai vista finora, gli esperti sostengono che già nelle prossime settimane potremo vivere una sorta di Novembrata. Si paventa infatti il rischio dell’ennesima avanzata dell’anticiclone africano, pronto a portate tempo stabile, mancanza di precipitazioni e temperature ben oltre le medie climatiche – soprattutto al Sud.

Sebbene ad alcuni possano sembrare condizioni positive, gli esperti avvisano che si tratta in realtà di segnali inquietanti, tutti figli del cambiamento climatico in atto. Alcuni potranno contestare che condizioni climatiche anomale a novembre non sono proprio una novità assoluta (basti pensare alla cosiddetta “Estate di San Martino”, con l’onomastico del santo che cade proprio l’11 novembre); effettivamente, periodi caldi fuori stagione sono capitati altre volte già in passato. Tuttavia, ad allarmare gli esperti oggi è la frequenza con la quale tali anomalie si stanno verificando negli ultimi anni.