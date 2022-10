Movida violenta a Brindisi, 17enne pestato a calci e pugni dal branco in piazza. Il ragazzino era arrivato in zona insieme ai suoi amici, ma il gruppo l’ha aggredito mentre era da solo.

Gravissimo caso di aggressione, quello che ha macchiato il Brindisino. A finire vittima di un brutale pestaggio è stato un giovane ragazzo di 17 anni, preso di mira da un gruppo di suoi coetanei.

Ancora poco chiare le dinamiche così come il movente dietro un simile gesto. Secondo quanto si apprende, pare che attualmente il giovane, residente nella provincia di Taranto, sia ricoverato presso l’ospedale di Brindisi in prognosi riservata.

Brindisi, 17enne pestato dal gruppo mentre era da solo

Il violento episodio è avvenuto nella serata di ieri, sabato 22 ottobre. Un giovane ragazzo di 17 anni è stato preso di mira da un gruppetto di suoi coetanei, che l’hanno aggredito con pugni e calci. Ancora poco chiare le circostanze di quanto accaduto, così come pare non siano stati ancora chiariti neanche i motivi di un simile pestaggio. La barbara aggressione è avvenuta in piazza Dante, nel cuore della movida di Brindisi. Sul caso stanno ora lavorando i militari dell’Arma, che pare abbiano già acquisito i filmati registrati dalle videocamere di sicurezza installate della zona.

Secondo quanto è stato finora ricostruito, pare che il giovane 17enne fosse giunto ieri sera a Francavilla Fontana in compagnia di alcuni suoi amici. Il ragazzo sarebbe stato preso di mira da un altro gruppetto di giovani, che l’avrebbero preso a calci e pugni costringendolo al ricovero in ospedale. Il 17enne, spiegano i quotidiani locali, avrebbe infatti riportato alcune lesioni, oltre che la frattura di uno zigomo. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.

Sempre secondo quanto viene riportato dai quotidiani, il pestaggio sarebbe stato compiuto verso le ore 23:30, a poca distanza da quella che è la centralissima Piazza Umberto I. Mentre i suoi amici pare stessero entrando all’interno di uno dei locali della zona, il minorenne sarebbe stato preso di mira dal gruppetto. Sorpreso mentre era da solo, dunque, sarebbe accerchiato, minacciato verbalmente e poi barbaramente aggredito fisicamente.

Il gruppetto pare fosse composto da circa 5 ragazzi. Mentre l’aggressione veniva perpetrata, ad assistere alla brutale scena alcuni testimoni. Sarebbero stati proprio alcuni dei presenti a chiamare immediatamente i soccorsi. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il ragazzino ferito, ma cosciente, ormai riverso sull’asfalto. Portato d’urgenza presso il Pronto soccorso dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, dopo le prime cure del caso il ragazzo è stato trasferito al Perrino di Brindisi, dove si trova tuttora ricoverato.