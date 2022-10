Mangia in compagnia, ma muore soffocato da un boccone di carne: sotto shock gli amici. Il dramma è avvenuto in agriturismo all’ora di pranzo.

Tragedia inaspettata, quella avvenuta nella giornata di venerdì in un agriturismo del Bellunese. Un pranzo in compagnia degli amici, un meritato ristoro dopo una lunga passeggiata insieme. Ma è stato proprio mentre consumava quel suo piatto a base di carne, che il 57enne Mauro Viale ha perso la vita.

Secondo quanto viene riportato da i quotidiani locali, infatti, pare che il 57enne sia accidentalmente soffocato a causa di un boccone di traverso. Sotto shock gli amici, così come gli altri commensali del ristorante, sempre piuttosto affollato durante l’ora di pranzo.

Mangia in compagnia degli amici, ma soffoca con un pezzo di carne

La notizia è stata inizialmente riportata dalla redazione de Il Gazzettino. Secondo quanto viene riportato, l’episodio è avvenuto in Cansiglio, nel Bellunese, all’ora di pranzo di due giorni fa, venerdì 21 ottobre. La vittima è un uomo di 57 anni, Mauro Viale, originario di Venezia. Si era diretto insieme ai suoi amici a fare una lunga passeggiata per i boschi della zona, e insieme a loro aveva pensato di fare una sosta presso l’agriturismo Bar Bianco per consumare alcuni piatti del posto.

Arrivato alla portata della carne, l’uomo avrebbe fatto per mettere in bocca alcune porzioni della pietanza. Tra una chiacchiera e l’altra, però, un boccone gli sarebbe finito di traverso, e sarebbe stato necessario da parte dello staff del locale l’applicazione della manovra di Heimlich. A nulla però sono serviti i tentativi di salvarlo dal soffocamento. L’uomo è morto sotto gli occhi sbigottiti dei suoi amici. Sotto shock anche gli altri commensali del ristorante.

Intervenuti tempestivamente anche i sanitari del 118, sul luogo è atterrato anche un elicottero del Suem con a bordo un medico. Dopo aver estratto il boccone di carne finito di traverso, e aver praticato per diverso tempo il massaggio cardiaco, per i sanitari non è stato possibile fare altro, però, che constatare il decesso del 57enne. L’uomo lavorava all’ipermercato Rossetto di Marcon, di Venezia. I suoi funerali, spiega Il Gazzettino, sono stati fissati per la giornata di mercoledì a Mestre, alle ore 9:00, presso la chiesa di San Giuseppe.

Questo si configura come il secondo incidente nel giro di pochi giorni avvenuto nel Bellunese. Già lunedì scorso, infatti, una donna di 62 anni, di Cervignano del Friuli, si era sentita male mentre passeggiava per i boschi della zona. Accasciatasi a terra in preda a un malore improvviso, la donna ha perso i sensi davanti agli occhi degli altri presenti. Immediato l’intervento dei soccorsi, arrivati sul posto insieme a un elicottero del Suem. La donna è stata imbarellata, trasferita presso l’ospedale di Belluno, dopo le prime cure del caso. La donna, però, non sarebbe in pericolo di vita.