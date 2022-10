Orrore all’asilo nido, bambini traumatizzati dalla maestra con maschera horror. Sono cinque le operatrici finite a processo. La denuncia delle famiglie: “Un trauma che riguarda bimbi e genitori”.

Finito nel mirino delle autorità un video divento virale. Palcoscenico di quello che si prefigura come un abuso su minori è stato un asilo nido del Mississippi, negli Stati Uniti. Vittime innocenti proprio gli stessi bambini ospitati dalla struttura. Secondo quanto è possibile vedere dalle immagini riportate dai quotidiani e dai media americani, un’operatrice avrebbe spaventato e traumatizzato i piccolini indossando una maschera ispirata a un film d’orrore.

In tutto però pare siano cinque le persone coinvolte: quattro di loro sarebbero state accusate di abusi sui minori, mentre una quinta è stata accusata di aggressione su minori. Sono tuttora in corso le indagini da parte delle autorità, con i cinque soggetti coinvolti già arrestati.

All’asilo nido con la maschera horror per farli comportare “bene”

Negli Stati Uniti, cinque operatrici di un asilo nido del Mississippi sono accusati dopo che un video è diventato virale. Nel filmato, pubblicato sui social, è possibile vedere come i dipendenti della struttura si divertivano a usare una maschera di Halloween, ispirata al film d’orrore Scream, per spaventare i bambini. Secondo quanto viene riportato dalla WTVA, i pubblici ministeri avrebbero sporto denuncia contro Sierra McCandless, Oci-Anna Kilburn, Jennifer Newman e Shyenne Shelton per abusi sui minori. Traci Huston, la quinta persona coinvolta, è stata accusata di non aver denunciato gli abusi, oltre che di aggressione ai danni di minori.

Alla luce di quanto emerso dalle indagini, sarebbero diversi i video pubblicati sui social media riguardanti i fatti. I tutti i filmati sarebbe possibile vedere le dipendenti coinvolte, operatrici presso il Lil’ Blessings Child Care and Learning Center, indossare la stessa maschera con lo scopo di terrorizzare i bambini, ripresi mentre piangevano e urlavano dallo spavento. Al contempo, in sottofondo è possibile sentire gli adulti della struttura ridere della reazione dei minori. Come riportato dai quotidiani americani, pare che la proprietaria dell’asilo abbia già licenziato tutte le dipendenti coinvolte, e di aver denunciato l’incidente al Dipartimento della salute dello Stato del Mississippi. La titolare della struttura non sarebbe indagata.

“Pare che stessero usando quella maschera così da far comportare meglio i bambini”, ha spiegato al Monroe Journal lo sceriffo della contea, Kevin Crook. “Non potendo usare le punizioni corporali, hanno probabilmente pensato di usare la maschera per cercare di spaventare i bambini, facendogli fare quello che avrebbero dovuto fare”, ha aggiunto lo sceriffo.

Crook ha poi raccontato durante un intervento alla WCBI che gli investigatori hanno già incontrato i genitori dei bambini coinvolti, con tre famiglie intenzionate a sporgere denuncia per quanto successo. “Spero che venga fatta giustizia per i bambini, e che alle donne donne coinvolte venga fatto capire il danno, oltre che il trauma, che hanno provocato alle famiglie, bambini e genitori inclusi”, ha dichiarato alla stessa emittente una madre dei bimbi coinvolti.

Al momento l’asilo sarebbe stato chiuso, con il Dipartimento della Salute dello Stato del Mississippi che ha sospeso la licenza della struttura in attesa dell’esito dell’indagine. Si attende inoltre anche l’esito del processo alle cinque persone coinvolte in questa assurda vicenda.