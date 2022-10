«Siamo solo amici». Ma lui vuole di più e a 70 anni si trasforma in stalker

Ancora una brutta storia di stalking quella che visto protagonista, suo malgrado, una donna sessantenne residente in provincia di Ancona.

Per due anni la sua vita si è tramutata in un tormento infernale. Finché non si è decisa a denunciare l’ex amico, il 70enne che le aveva reso la vita impossibile tormentandola di continuo.

Qualche anno fa tra i due era nata un’amicizia. Ma col tempo per l’uomo era diventata qualcosa di più. Nei momenti di difficoltà il 70enne aveva aiutato l’amica prestandole pare anche somme di denaro. Favori e aiuti che però sembravano puntare in un’unica direzione: compiacere l’amica e farla cedere a avances sempre più esplicite e insistenti.

Il pensionato insisteva per portarla a letto con sé. E quando la donna ha scelto un altro compagno, apriti cielo: le cose sono precipitate. Nemmeno allora il 70enne si è arreso. Anzi, da quando l’amica si è fidanzata con un altro da corteggiatore insistente si è trasformato in stalker vero e proprio alla tenera età di 70 anni. Pare che il ben poco edificante “record” di longevità in questo campo, informa il Daily Mail, debba andare a un 85enne giapponese che ha stalkerizzato una nonnina di 80 anni.

Per tornare alle miserie di casa nostra, il 70enne anconetano ha cominciato a vessare la sua vittima minacciandola di ritorsioni e arrivando anche a rinfacciarle gli aiuti economici che le aveva offerto. Ai momenti di rabbia feroce lo stalker alternava propose di rappacificazione. È arrivato anche a pedinarla appostandosi fuori dalla sua abitazione o seguendola nei luoghi e nei negozi frequentati dalla sessantenne. Poi è passato anche alle scenate e agli insulti a lei e al suo compagno, anche in pubblico.

Arriva il “cartellino giallo” della Questura

Al punto che la donna cominciava seriamente a temere per la propria incolumità e per quella del compagno. L’angoscia la costringeva a muoversi in compagnia per il timore di incontrare da sola lo stalker. Così lo ha denunciato facendo scattare la tempestiva risposta del questore di Ancona, Cesare Capocasa. Che ha ammonito lo stalker 70enne intimandogli di interrompere ogni contatto e ogni condotta lesiva nei confronti della sua vittima. Nel provvedimento si rammenta che il cartellino giallo cambierà automaticamente colore in caso di una eventuale violazione. In questo caso scatterà la denuncia d’ufficio, senza bisogno che la donna sporga querela contro di lui.

Sono già 17 gli ammonimenti emessi nel 2022 dalla questura anconetana, su istruttoria della Divisione Anticrimine, per frenare gli stalker. Dal questore Capocasa arriva un appello alle donne: «Non siete sole, vincete le vostre paure, noi ci siamo sempre. Tanto più una donna di sentirà protetta nel contesto in cui vive, tanto più capirà che la denuncia non sarà un atto di cui vergognarsi, ma la giusta soluzione a un percorso di violenza subita».