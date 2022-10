Il litigio in un bar e poi gli spari: trovato morto un uomo in un’auto con un coltello in mano

I carabinieri hanno eseguito un intervento a Cornaredo, in provincia di Milano, dove un uomo è stato trovato morto all’interno di un’auto.

Una lite, e poi, gli spari. Sarebbe questa la dinamica di un omicidio avvenuto a Cornaredo, in provincia di Milano. Un uomo è stato ritrovato senza vita, ieri sera tardi, colpito da una serie di spari da arma da fuoco all’addome e al torace.

Gli inquirenti lo hanno ritrovato all’interno di un’auto. Verso le 23:30, i carabinieri hanno visto la macchina ferma in mezzo alla carreggiata nei pressi della rotonda tra via Varese e via della Repubblica.

L’uomo, 45 anni, marocchino, pregiudicato, era sul sedile lato guida e aveva in mano un coltello a serramanico. I soccorritori sono intervenuti in loco e lo hanno trasportato gravissimo verso l’ospedale, ma è spirato quando è giunto in nosocomio.

Su questo caso stanno investigando i carabinieri. Secondo alcune info, pare che il delitto sia nato da una lite in un bar. Gli spari sono stati sentiti da alcuni residenti che hanno subito contattato i carabinieri.