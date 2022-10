Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito in modo grave mentre dopo che un’auto lo ha investito. Ecco che cosa è successo

Un 15enne è rimasto ferito in modo grave dopo che un’auto lo ha investito mentre stava attraversando in bici in via Trento, a Fiume Veneto (Pordenone).

L’episodio è occorso nella serata di ieri e le cause del sinistro stradale sono ancora tutte da chiarire. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri. Al volante dell’auto, una Opel Astra, c’era un giovane che si è fermato per soccorrere il ragazzo, che aveva fatto un balzo in avanti per diversi metri.

In loco sono sopraggiunti i vigili del fuoco e un’ambulanza che ha portato l’adolescente al nosocomio di Pordenone. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni.