Italia-Francia: Meloni e Macron si incontrano a Roma: “Noi popoli amici, avanti su sfide comuni”

Incontro informale a Roma tra il presidente francese e la neoeletta presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Un ‘rendez vous’ utile a ribadire il buono stato delle relazioni Italia-Francia malgrado i governi che si avvicendano.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato a Roma la neo premier Giorgia Meloni. I due leader si sono incontrati ieri in un lussuoso albergo al Gianicolo per ribadire – dopo le recenti polemiche – che lo stato delle relazioni tra Italia e Francia è solido anche dopo il cambio della guardia a Palazzo Chigi. “I rapporti tra Italia e Francia sono più importanti delle persone”.

Un incontro informale ma non segreto tra i due, tanto che è Macron il primo a parlarne ai cronisti. All’AGI Macron dichiara; “Ho incontrato Giorgia Meloni qui. Abbiamo preferito che questo incontro fosse informale, ma è importante nell’ambito dei rapporti tra Italia e Francia e per quanto riguarda l’Unione Europea”. L’inquilino dell’Eliseo, dopo un colloquio nel pomeriggio con la comunità di Sant’Egidio, ha confermato che domani avrà incontri ufficiali “con il Santo Padre e con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.

Prima di abbandonare il luogo dell’incontro con la neo presidente del Consiglio, Macron si è concesso qualche chiacchiera con un gruppo di persone radunate per una festa privata e dopo lo scambio con l’AGI si è recato nuovamente a Sant’Egidio a Trastevere. L’Eliseo posta su Twitter l’immagine dell’incontro tra i due leader di Italia e Francia sulla terrazza che dà su Castel Sant’Angelo e scrive: “È in quanto europei, paesi confinanti, per l’amicizia dei nostri popoli, che con l’Italia dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso. Farcela insieme, con dialogo e ambizione, è ciò che dobbiamo ai giovani e ai nostri popoli. Questo incontro”.

Le parole di Meloni e di Palazzo Chigi

La premier italiana legge le parole di Macron e poi si esprime a sua volta: “Abbiamo discusso del caro energia e del sostegno all’Ucraina. Abbiamo parlato dei principali dossier Ue e c’è collaborazione sulle sfide comuni”.

In tarda serata arriva il comunicato finale di palazzo Chigi: “Cordiale e proficuo confronto, di oltre un’ora, tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Nel corso del colloquio, seppur informale, sono stati discussi tutti i principiali dossier europei: la necessità di dare risposte veloci e comuni sul caro energia, il sostegno all’Ucraina, la difficile congiuntura economica, la gestione dei flussi migratori. I Presidenti Meloni e Macron hanno convenuto sulla volontà di proseguire con una collaborazione sulle grandi sfide comuni a livello europeo e nel rispetto dei reciproci interessi nazionali”.

Macron esce dall’hotel sul Gianicolo passando per la porta principale. Meloni invece ‘dribbla’ i giornalisti uscendo da una porta secondaria.