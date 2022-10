Muore l’impresario Mauro Mantovan, stroncato da malore improvviso: aveva 58 anni

L’ingegnere è deceduto improvvisamente per via di un malore. Ha un’impresa che fattura più di 78 milioni di euro

Ha perso la vita in modo improvviso Mauro Mantovan, 58 anni, imprenditore. È morto in casa, a Padova. Mantovan, originario di Bolzano, in Alto Adige, era presidente e socio fondatore di un’azienda importante, la HiRef, impegnata nel campo del cooling system.

L’ingegnere, lascia sua moglie e i loro quattro figli. A esprimere profondo cordoglio per il decesso dell’imprenditore è il Consiglio di amministrazione dell’azienda, così come il collegio sindacale, i dipendenti e i collaboratori, tutti sconvolti da questa morte improvvisa. «Ancora increduli per quanto avvenuto, esprimono il proprio cordoglio per la sua scomparsa e si raccolgono intorno alla famiglia nel dolore per la gravissima perdita», hanno comunicato in una nota.

Chi era Mauro Mantovan

Mantovan si era laureato in ingegneria e aveva preso anche un master MBA al CUOA. Dopo una serie di esperienze maturate in imprese del suo settore professionale, ha fondato nel 2001 l’azienda HiRef, e guidava una società che attualmente fattura 78 milioni di euro, soprattutto all’estero, con 300 dipendenti.

A dare linfa continua alla crescita dell’azienda nel corso del tempo ha contribuito, oltretutto, proprio il modello d’innovazione tutto personale creato da Mantovan e fondato sulla generazione a ciclo continuo di corporate spin-off.

Sono sorte ben sette aziende interne nel corso degli anni e mettendo in atto idee dei collaboratori che hanno enormi capacità brevettuali, nel campo di Heating, Ventilation, Air Condition e quant’altro. Mantovan era assai lungimirante e amante dell’innovazione.

Il 4 maggio di due anni fa, il primo giorno in cui dopo il lungo lockdown da Covid 19 si poté riaprire, si tenne l’inaugurazione della seconda sede produttiva dell’azienda, assumendo anche nuovi lavoratori, e da poco tempo aveva avviato la costruzione di un altro luogo dedito alla produzione, dotato di spazi verdi, nursery aziendale e anche un’accademia interna. Era un impresario visionario, e il suo focus era rivolto sempre alle generazioni del futuro, all’azienda di domani.

Un vero innovatore. Sicuramente le sue stesse attenzioni e quella lungimiranza saranno proseguite dalla società che porterà avanti facendo tesori dei preziosi insegnamenti del fondatore.