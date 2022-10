Paola Perego e Simona Ventura hanno litigato? La confessione: “Faccia a faccia e…”

Cosa è successo davvero tra Simona Ventura e Paola Perego a Citofonare Rai Due, il programma cult di Rai Due? Tutta la verità: ecco cosa è successo.

Quando la Rai annunciò la messa in onda del talk Citofonare Rai Due ci fu molta curiosità nel grande pubblico. Quando poi Viale Mazzini annunciò che sarebbe stato affidato a due amatissime conduttrice, Paola Perego e Simona Ventura, in molti furono scettici.

Due grandi protagoniste del piccolo schermo che mai avevano lavorato insieme. Invece, bastarono poche puntate per capire che la scommessa della Rai sarebbe stata vinta. Professionalità e simpatia, anche se molto diverse nello stile televisivo, Simona Ventura e Paola Perego sono perfetti in tv insieme.

I numeri di Citofonare Rai Due parlano chiaro, del resto. Eppure nel corso del tempo – oggi il talk è alla seconda stagione ma alcuni rumors su una presunta lite tra Simona Ventura e Paola Perego hanno iniziato a turbare la quiete della trasmissione. Ma qual è la verità?

Le parole di Paola Perego

A mettere un punto alle indiscrezioni ci ha pensato Paola Perego nel corso di un’intervista rilasciata a Confidenze. Ha spiegato la conduttrice: “Io e Simona non abbiamo mai litigato. Siamo dello stesso segno zodiacale, l’ariete, ma ci siamo sempre dette le cose in faccia. Inoltre è una grande professionista e lo sapevo già”. E ancora: “Non parliamo mai di gossip, perché a nessuna delle due interessano i pettegolezzi. Invece parliamo tanto di lavoro, figli, mariti. A volte ci sentiamo semplicemente per chiederci come abbiamo dormito”. Dunque, nessuna lite, anzi.

La nuova stagione

Le prime puntate della nuova stagione hanno confermato l’affetto del pubblico per il format. La Rai ha deciso di puntare forte sulla trasmissione, facendo entrare nel cast di Citofonare Rai Due altre protagoniste. Antonella Elia – ex opinionista del Grande Fratello Vip – è la nuova inviata della trasmissione, mentre Valeria Graci, comica, ha uno spazio tutto all’interno del programma.

Paola Perego è sembrata entusiasta della scelta fatta da Viale Mazzini: “Antonella è brava nel ruolo di inviata, racconta grandi storie d’amore in giro per l’Italia. Per Valeria provo ammirazione”.