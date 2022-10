Samsung Galaxy è il primo? Android 13 arriva sui suoi modelli, finalmente vedremo il sistema operativo

L’aveva detto che avrebbe iniziato a distribuire l’aggiornamento di Android 13 sui dispositivi idonei a partire da ottobre. Samsung è stato di parola: il nuovo sistema operativo del Robottino Verde, un corposo update, è praticamente realtà.

Il programma beta One UI 5.0 in corso, infatti, ha ricevuto il suo quarto e ultimo aggiornamento non molto tempo fa, indicando che una versione stabile era dietro l’angolo. Tutto Android segnala che gli utenti in Italia potranno scaricare l’aggiornamento One UI 5.0 lunedì 24 ottobre.

I dispositivi idonei, compatibili con il nuovo sistema operativo saranno Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22, Galaxy S22+ , Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4.

Un update corposo, con diverse funzionalità

L’aggiornamento One UI 5.0 per Samsung Galaxy S22 Ultra arriva con il firmware S908BXXU2BVJA. Ha una dimensione di quasi 2,9 GB, il che è comprensibile, dato il numero di modifiche apportate. Attualmente solo gli utenti in Italia sono in linea per ricevere One UI 5.0. La Germania dovrebbe riceverlo in seguito, poiché è spesso uno dei primi mercati a ricevere nuovi aggiornamenti software/di sicurezza da Samsung.

Samsung ha descritto in dettaglio diverse funzionalità chiave di One UI 5.0 tramite un post sul blog dedicato. L’update include molti miglioramenti della QoL, come animazioni più veloci, nuove icone, widget a schermo intero, opzioni di personalizzazione aggiuntive e controllo granulare sulle notifiche. L’aggiornamento aumenta anche la patch di sicurezza di Android a ottobre 2022.

Andando nelle pieghe di Android 13, le novità maggiori possono essere sintetizzate a 6 fattori chiave del sistema software tra cui: un nuovo look per icone e illustrazioni, un nuovo pop-up di chiamata e nuovo layout di notifica, una nuova gestione per la personalizzazione del dispositivo (blocco schermo, sfondi, nuovo layout per i widget), l’ottimizzazione della produttività (multitasking migliorato, nuova capacità di estrazione e scansione di testo, Samsung Dex e Samsung Notes ottimizzati, dispositivi connessi), una modalità routine ottimizzata, nuova modalità Sleep e l’ottimizzazione della privacy e della sicurezza.

Il firmware Stable supporta la versione build S908BXXU2BVJA per Galaxy S22 Ultra, mentre la build Galaxy S22 e S22 Plus può essere identificata tramite i numeri di versione: S901BXXU2BVJA e S906BXXU2BVJA, rispettivamente.

Si sa praticamente tutto. Uno dei tasselli mancanti è il lancio dell’aggiornamento One UI 5.0 basato su Android 13 per i dispositivi Galaxy. Già, i Galaxy. Quelli che beneficeranno subito, insieme ai pieghevoli, di Android 13. Poi, a cascata, gli altri.

