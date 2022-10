Snapchat+ ora disponibile per l’Italia: tante e nuove funzioni ma anche i costi dell’abbonamento

Condivisione ed espansionismo. Sono i due temi caldi di Snapchat, l’applicazione multimediale per smartphone e tablet che consente ai propri utenti di inviare messaggi di testo, foto e video visualizzabili solo per 24 ore, con geolocalizzazione al proprio gruppo di amici.

Condivisione. Il social network ha condiviso il suo ultimo aggiornamento delle prestazioni, segnalando un aumento degli utenti, ma una crescita degli annunci più lenta a causa delle continue sfide nel mercato degli annunci digitali. È un rapporto misto, insomma. Prima di tutto, sugli utenti: il dato interessante è che ha aggiunto 16 milioni di utenti attivi giornalieri in più per il trimestre, portandolo a 363 milioni di DAU.

Snap sta ancora vedendo la maggior parte della sua crescita nella categoria “Resto del mondo”, dove ha aggiunto 45 milioni di utenti anno dopo anno. E qui si inserisce la parola espansionismo, allargata anche all’Italia. E non solo.

Tutte le funzionalità esclusive di Snapchat+

L’app ha registrato una crescita significativa in India, dove l’adozione avanzata dei dispositivi mobili e il miglioramento della connettività stanno aiutando, e non poco, ad espandere presenza anche di Snap. Il che è positivo per il potenziale a lungo termine dell’applicazione, ma non fornisce un grande impulso alle entrate dell’app in questo momento, almeno non nel modo in cui l’aggiunta di utenti negli Stati Uniti farebbe.

Snap afferma inoltre che il tempo complessivo trascorso a guardare i contenuti nell’app continua ad aumentare, guidato principalmente da Discover e Spotlight. “Abbiamo aumentato il tempo globale speso sulle nostre piattaforme di contenuti continuando a investire nella personalizzazione, aumentando gli abbonamenti ai contenuti dei creatori, migliorando il ranking dei contenuti attraverso una migliore comprensione dei nuovi interessi di Snapchatter, ampliando il nostro ecosistema di creatori e partner e investendo in operazioni per massimizzare il ritorno sui contenuti fornitura e capacità”.

Su Spotlight, in particolare, Snap afferma che il tempo totale trascorso a visualizzare i contenuti Spotlight è aumentato del 55% anno su anno, mentre oltre 300 milioni di utenti interagiscono con i contenuti Spotlight ogni mese.

Espansionismo. In Italia e non solo ora è disponibile Snapchat+, un servizio di abbonamento a pagamento tramite cui gli utenti ottengono funzionalità esclusive, sperimentali e di pre-release.

Ha un costo di 4,59 euro al mese: scadenza delle storie personalizzate, suono delle notifiche diverse a seconda dell’amico con cui dialogare, il colore dei contorni della fotocamera personalizzabile, tre nuovi sfondi esclusivi per Bitmoji, personalizzazione del proprio profilo. Queste le novità più importanti, compreso il badge Snapchat+, la risposta prioritaria alle storie, gli sfondi Bitmoji e l’indicatore di rewatch. A dicembre l’abbonamento potrà essere un regalo di Natale per gli Snapchatter.

FONTE