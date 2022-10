Analisi mediche? Ecco il sito che aiuta a capire quali fare e dove farle. Il portale “Faiuntestevai”, tutto italiano, è nato in emergenza Covid, ma oggi amplia la sua offerta e compara anche i prezzi.

Un portale tutto italiano, nato in tempo di Covid, risponde oggi a una domanda che è molto meno banale di quanto sembra: quali analisi cliniche servono in base alla propria patologia o condizione di salute?

Una domanda a cui poi ne seguono delle altre: presso quale struttura fare i test? Quali sono i prezzi? Ci sono delle offerte? La riposta a tutti questi dubbi e perplessità la offre proprio “Faiuntestevai“.

Come funziona il servizio?

“Faiuntestevai” è un servizio nato a marzo 2021, in piena emergenza Covid-19. Un portale partorito dalla mente di due esperti italiani, che permetteva ai cittadini di sapere quale fosse il posto più vicino alla propria abitazione in cui fare un test antigenico. Con il passere dei mesi il team dietro questo servizio si è ampliato, così come si è ingrandito anche il campo di ricerca in cui operava inizialmente. Da oggi, infatti, grazie a “Faiuntestevai” è possibile estendere la ricerca a tutti gli esami e i test per la salute.

Dagli esami delle urine, a quelli del sangue. Grazie a un algoritmo sviluppato dagli ideatori del sito, scrivendo la propria patologia o la propria condizione di salute, il servizio diventa infatti in grado di suggerire al cittadino quale esame fare e dove farlo in base alla propria posizione e alle strutture idonee presenti nelle vicinanze. Come spiegato dagli stessi ideatori, sono state recentemente aggiunte oltre 300 patologie, così come oltre 30 tipologie di analisi e test – dagli esami sulle intolleranze alimentari ai Pap test, dagli HIV test fino ai check-up di salute. Il portale, del resto, si presenta come “la più grande directory italiana di confronto online per quanto riguarda test sanitari e laboratori”.

Come spiega all’AGI Lorenzo Pirrami, il cofondatore di “Faiuntestevai”, nonostante le fasi più gravi della pandemia sembrano ormai essere un brutto ricordo, “di recente c’è stato un vero e proprio boom per i test che aiutano a migliorare la propria salute e il proprio benessere”. “Per esempio – spiega ancora l’esperto – abbiamo rilevato un aumento del 200% di interesse di soluzioni di nutrizione personalizzata in cui vengono monitorati i nutrimenti nel sangue e lo stato del microbiota intestinale per adattare la propria dieta e stili di vita”.

Il servizio, dunque, in modo facile e soprattutto gratuito, permette a tutti i pazienti (anche ai viaggiatori o agli stranieri) di trovare di trovare non soltanto una struttura presso la quale effettuare le analisi, quanto anche di confrontare le offerte dei servizi a domicilio e quelli dei test fai-da-te. Il tutto in maniera assolutamente affidabile, tanto che il portale aderisce alla fondazione HON – organizzazione internazionale no-profit la cui missione è quella di fornire agli utenti privi di cultura medica delle informazioni mediche e sanitarie utili e corrette.