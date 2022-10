Governo Meloni, discorso alla Camera: “Esecutivo nei tempi più brevi della storia” [VIDEO]

Governo Meloni, il discorso della nuova presidente del Consiglio alla Camera: “Grazie al centrodestra, ha dato vita a questo governo in uno dei tempi più brevi della storia repubblicana”.

Si è tenuto questa mattina verso le 11 il discorso di Giorgia Meloni, alla guida del nuovo esecutivo. Un discorso con il quale ha chiesto la fiducia alla Camera dei Deputati, e con il quale ha introdotto il programma di legislatura per i prossimi cinque anni di governo.

“Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono intervenuta molte volte in quest’aula, da parlamentare, da vice presidente della Camera e da Ministro della Gioventù. Eppure la sua solennità è tale che non sono mai riuscita ad intervenire senza un sentimento di emozione e di profondo rispetto. Vale a maggior ragione oggi, che mi rivolgo a voi in qualità di presidente del consiglio per chiedervi di esprimervi sulla fiducia a un governo da me guidato”. Esordisce infatti così la nuova premier; per poi proseguire, parlando di una “grande responsabilità per chi quella fiducia deve ottenerla e meritarsela”, e di “una grandissima responsabilità per chi quella fiducia deve concederla o negarla”.

Questi, ha incalzato Meloni, “sono i momenti fondamentali della nostra democrazia ai quali non dovremmo mai assuefarci”. “Per questo io ringrazio fin da ora – ha continuato la nuova premier – chi si esprimerà secondo le proprie convinzioni, qualsiasi sia la scelta che farà“. Ringraziando prima il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (“che, nel dare seguito all’indicazione chiaramente espressa dagli italiani lo scorso 25 settembre, non ha voluto farmi mancare i suoi preziosi consigli”), la presidente del Consiglio ha poi passato in rassegna i partiti della coalizione di centrodestra.

Un ringraziamento particolare, infatti, va proprio “a quel centrodestra che dopo essersi affermato alle urne ha dato vita a questo governo in uno dei tempi più brevi della storia repubblicana“. “E io credo che questo sia il segno più tangibile di una coesione che alla prova dei fatti riesce sempre a superare le differenti sensibilità nel nome di un interesse più alto“, ha poi sottolineato Meloni.

Ecco i punti salienti del discorso di Meloni alla Camera

Giorgia Meloni ha chiesto la fiducia alla Camera dei Deputati con la sua prima uscita ufficiale in Parlamento durata circa un’ora. La neo-premier si è presentata questa mattina verso le 11, la discussione inizierà alle 13, la replica di Meloni alle 17 mentre la votazione avrà luogo dalle 19 in poi.

La nuova presidente del Consiglio ha toccato diversi punti del suo programma, sottolineando che vorrà essere una sorta proseguo di quello che è stato l’esecutivo Draghi. Tra i temi affrontati, Meloni non ha dimenticato di parlare della questione Ucraina, ricordando che in politica estera l’Italia è atlantista ed europeista. E ha parlato anche della crisi energetica, del caro vita – in particolar modo delle bollette di gas, luce e del rincaro sui carburanti – oltre che degli investimenti e dei fondi europei. Ha spiegato anche “l’Italia ha bisogno di una riforma costituzionale in senso presidenziale“, e che “dovrà nascere un nuovo patto fiscale” basato su tre pilastri (riforma sull’equità, tregua fiscale e lotta all’evasione fiscale).

Per quanto riguarda la scuola e il lavoro, fondamentale per la Meloni “rilanciare la correlazione tra istruzione e merito”, mentre per far fronte alla disoccupazione e alla necessità di sostegno ai soggetti più fragili “la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza“. Sui migranti, il programma dell’esecutivo prevede che “l’Italia debba farsi promotrice di un ‘piano Mattei’ per l’Africa, un modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra Ue e nazioni africane”. E ancora, fondamentale è lottare contro le forme di fascismo e la criminalità organizzata, e importantissimo è tutelare le famiglie per uscire dalla glaciazione demografica.