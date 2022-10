Migranti, altri 6 sbarchi a Lampedusa: sono in tutto 500 le persone approdate nel corso della notte. Al collasso la struttura di contrada Imbriacola: al momento si contano ben 1.154 ospiti.

Continuano gli sbarchi a Lampedusa. Risvolti di un’odissea moderna, politica ed economica, che spinge tantissime persone a imbarcarsi in un viaggio difficile e pericoloso, con la speranza di arrivare in un Paese che possa offrirgli un futuro migliore. Nelle scorse ore si sono susseguiti ben sei approdi. Sei imbarcazioni di fortuna che, complessivamente, hanno fatto approdare sulle coste italiane 500 rifugiati.

Ancora una volta è emergenza sull’isola. Un via vai continuo, iniziato la scorsa notte e terminato giusto questa mattina, con soccorritori e furgoncini che hanno raccolto e accolto i migranti spostandoli presso la struttura di contrada Imbriacola, per l’ennesima volta al collasso.

Proseguono gli sbarchi, in hotspot si contano 1.154 migranti

Come si apprende dai quotidiani locali, sono in tutto 500 i migranti giunti a Lampedusa dalla scorsa notte e fino a questa mattina. Sono arrivati sulle nostre coste a bordo di 6 barconi diversi. Degli arrivi che hanno mobilitato immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno provveduto immediatamente a spostare tutte le persone presso l’hotspot dell’isola.

La struttura di primissima accoglienza, però, non ha la capacità di ospitare così tante persone al suo interno. Con una capienza prevista di al massimo 350 posti, sono in tutto 1.154 i migranti che si contano al momento. Alla luce della drammatica situazione, viene riportato, già per la mattinata di oggi la Prefettura avrebbe disposto il trasferimento di alcuni degli ospiti. Saranno in 110 a giungere in serata a Porto Empedocle, trasferiti d’urgenza con la motonave. Mentre pare che altri 80 migranti lasceranno Lampedusa nel corso della serata.

Nel frattempo, sul tema dell’immigrazione e dei “viaggi di morte”, si è espresso proprio questa mattina il neo ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Come riportato dalle agenzie di stampa, il Viminale ha infatti emanato una direttiva ai vertici delle Forze di polizia e della Capitaneria di porto, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, con la quale si intende valutare il divieto di ingresso nelle acque territoriali per le navi Ocean Viking e Humanity 1.

“Gli aspetti che inducono ad assumere atteggiamenti che richiedono una certa sensibilità chiaramente vengono prima di tutto. Quindi la salvezza delle persone e l’approccio umanitario”, ha spiegato il Piantedosi nel suo intervento per il Giornale Radio Rai.