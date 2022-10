WhatsApp ritorna a funzionare dopo oltre due ore di blocco: ecco cos’è accaduto

Stamattina il popolare servizio di messaggistica istantanea è rimasto offline per oltre due ore. Molte le segnalazioni di disservizi.

Ancora sconosciute le cause del blocco segnalato dagli utenti di tutto il mondo. Gli ultimi disservizi dell’app risalivano a un anno fa.

WhatsApp down: per più di due ore l’app di messaggistica non ha funzionato. In tanti sui social hanno segnalato il blocco dell’applicazione nella mattinata di oggi, martedì 25 ottobre. I malfunzionamenti sono cominciati verso le 8:30 di stamattina quando hanno cominciato a moltiplicarsi le segnalazioni di chi non riusciva a usare il sistema di messaggistica di Meta (Facebook). Su Twitter è in tendenza l’hashtag #whatsappdown con centinaia di utenti a segnalare problemi.

Cosa è successo

Alcuni utenti hanno cominciato a segnalare che l’app era bloccata, altri hanno riferito di avere problemi a connettersi al server e a inviare messaggi. Gli utenti hanno segnalato i malfunzionamenti di WhatsApp su Twitter e DownDetector. Anche nella versione desktop l’app di messaggistica è rimasta fuori uso, mentre gli altri servizi di Meta (da Facebook a Instagram) hanno continuato a funzionare senza problemi.

Tra le segnalazioni dei malfunzionamenti arrivate al sito Downdetector.com l’impossibilità di mandare messaggi ai gruppi e alle chat singole, la mancata comparsa della doppia spunta che segnala la ricezione dei messaggi. Qualche utente ha provato ad aggirare il problema disinstallando e poi reinstallando l’app, ma senza che il tentativo andasse a buon fine.

Gli ultimi malfunzionamenti di WhatsApp risalgono circa a un anno fa, il 14 ottobre 2021, quando in ‘down’ andarono tutte le app di Meta, incluse Facebook e Instagram, bloccate per sei ore. Allora, dopo il ripristino dei servici, erano giunte anche le scuse ufficiali del fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg. Ancora non si sa cosa abbia provocato il blocco. Un utente di Twitter ha scritto preoccupato: «Oh, pensavo fosse la nostra connessione a Internet. Stavo per impazzire!». Un altro invece ha commentato: «Probabilmente spiega perché le mie videochiamate si interrompevano così spesso».

Arrivano le scuse di WhatsApp dopo aver risolto il problema: «Ci scusiamo per eventuali disagi»

«Sappiamo che oggi le persone hanno avuto problemi a inviare messaggi su WhatsApp. Abbiamo risolto il problema, ci scusiamo per gli eventuali disagi». Così un portavoce di WhatsApp, in via ufficiale, dopo che il servizio sulla chat è stato ripristinato, tornando alla normalità dopo oltre due ore di blocco. Ancora sconosciute al momento le cause del disservizio segnalato ovunque nel mondo.