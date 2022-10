Milano, altri casi di violenze sessuali: due arresti sulla linea gialla della metropolitana. In manette due molestatori, avevano aggredito una 13enne e una 24enne.

Continuano i casi di violenza perpetrati ai danni di giovani vittime in quel di Milano. Risalgono soltanto a pochi giorni fa, del resto, le sessanta pagine di ordinanza cautelare disposta a carico di una coppia lombarda, che aveva preso in affido una ragazza. Una vicenda inquietante, questa, che sarebbe in realtà ancora da verificare, ma che tratteggerebbe di maltrattamenti, violenze e abusi nel corso di “nel corso di inquietanti rituali e messe sataniche“.

Nelle ultime ore, invece, sono stati denunciati altri due casi di molestie, avvenuti all’interno delle stazioni metropolitane della città. Le vittime sarebbero una ragazzina di 13, molestata sotto gli occhi del padre, e una giovane di 24. Bloccati e arrestati i responsabili delle aggressioni.

Due molestie sessuali nel giro di 24 ore

Con Milano che finisce in testa alle classifiche sulla criminalità – in particolar modo per ciò che riguarda i furti – continuano ad aumentare i casi di aggressione in città. Nelle scorse ore sono stati infatti bloccati e arrestati due distinti molestatori, fermati dalle forze dell’ordine mentre transitavano presso la stazione Duomo, linea gialla della metropolitana. L’accusa per entrambi è quella violenza sessuale.

Come si apprende dai quotidiani locali, infatti, nel giro di appena 24 ore i malviventi avrebbero messo le mani addosso a due giovani ragazze, una di 13 e l’altra di 24 anni. Il primo episodio si sarebbe verificato alle ore 8:50 di domenica. L’uomo sale sul vagone della metropolitana, in un convoglio diretto verso San Donato Milanese. Sulla stessa carrozza viaggia anche la minorenne, accompagnata dal padre di 45 anni.

Giunti presso la stazione Duomo, è proprio il padre ad accorgersi che uno sconosciuto ha importunato la figlia, mettendole le mani addosso. Il molestatore viene subito bloccato dal 45ennei, aiutato tempestivamente dal personale della security Atm, allertato dal trambusto. A seguito di alcuni primi accertamenti, il criminale vene dunque arrestato dagli agenti, intervenuti sul posto dopo la segnalazione. L’aggressore sarebbe un 27enne italiano, con alle spalle già piccoli precedenti. L’uomo è ora accusato di violenza sessuale aggravata.

Nella mattinata di lunedì, invece, sempre attorno allo stesso orario e sempre sulla stessa linea di metropolitana, si verifica un fatto analogo. Sale sul convoglio un molestatore di 30 anni, anche lui italiano, ma incensurato. A viaggiare sulla stessa carrozza è una giovane di 24, che si ritrova improvvisamente addosso le mani del molestatore. Immediato l’allarme lanciato dalla vittima, con gli agenti della Polmetro che intervengono immediatamente, dopo aver assistito in borghese alla scena. Anche lui arrestato, il 30enne è ora accusato di violenza sessuale.