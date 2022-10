Raid israeliano in Cisgiordania: uccisi 4 palestinesi, 18 i feriti

L’esercito israeliano colpisce in Cisgiordania. Nel mirino di Israele una nuova formazione combattente palestinese.

L’aggressione è scattata poco dopo la mezzanotte, obiettivo un gruppo terroristico palestinese autore di numerosi attacchi.

Nuovo raid israeliano in Cisgiordania. Con un bilancio di 4 palestinesi morti e 18 feriti. Aggiornato dunque il conto iniziale del raid avvenuto nella notte. Inizialmente il ministero palestinese della salute aveva parlato di 3 vittime a Nablus.

Sempre lo stesso ministero ha successivamente reso noto il fuoco israeliano ha ucciso un altro palestinese, stavolta volta a Ramallah, sede del quartier generale dell’Autorità Palestinese nella Cisgiordania centrale.

Il raid ha trovato conferma da parte dell’esercito israeliano. È arrivata con un comunicato congiunto con la polizia e le agenzie israeliane di intelligence. I militari confermano di aver eseguito una operazione notturna su larga scala a Nablus, durante la quale hanno fatto irruzione in un “appartamento nascondiglio… che è stato utilizzato come quartier generale e sito di produzione di esplosivi dal gruppo terroristico La fossa dei Leoni”, così dice la nota. La fossa dei Leoni («Lions’ Den») è un nuovo gruppo di giovani combattenti palestinesi, autore nelle ultime settimane di operazioni anti-israeliane a Nablus.

IDF and Israeli security forces raided a hideout apartment in the Kasbah of Nablus used as a headquarters and explosives manufacturing site by the main operatives of the “Lion’s Den” terrorist group. The forces detonated the explosive manufacturing site. 1/5

