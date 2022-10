Accoltellato a morte in strada: è giallo sulla morte di un 25enne

La polizia indaga sulla morte di un ragazzo di 25 anni trovato morto in strada con segni di coltellate sulla schiena.

È mistero sul movente dell’uccisione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori quella del litigio o di una rapina finita male. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto delle persone dileguarsi. All’esame delle forze dell’ordine anche le telecamere in zona: potrebbero aver ripreso il gruppo di aggressori.

Si tinge di rosso sangue una strada a Cinecittà. Un giovane di 25 anni è stato trovato morto a Roma, in via Publio Rutilio Rufo. Lo hanno accoltellato a morte colpendolo alla schiena nella notte di martedì. Alcuni ragazzi si sarebbero dileguati dopo aver aggredito il 25enne, hanno riferito alcuni testimoni. Non si esclude che l’aggressione sia avvenuta al culmine di un litigio, come accaduto recentemente in atri episodio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c0è anche quella di una rapina finita tragicamente.

Il giovane accoltellato mortalmente viveva nella stessa strada, a qualche metro di distanza dal luogo dell’aggressione. Gli agenti di polizia avrebbero già ascoltato alcuni suoi familiari per capire se nella serata di martedì avesse preso appuntamento con qualcuno. Il 25enne è conosciuto anche da alcuni negozianti della zona: la stradina dell’aggressione dà proprio sul capolinea Ata in piazza di Cinecittà. Sotto esame da parte delle forze dell’ordine i suoi ultimi contatti. Si esaminano i tabulati telefonici e le chat della messaggistica.

La vittima colpita alle spalle

Sulla vicenda sta indagando la polizia che per tutta la notte ha effettuato accertamenti con la Squadra mobile e la Scientifica. Analizzate anche le videocamere della zona che potrebbero aver filmato gli aggressori mentre giungevano e assalivano il 25enne, colpito alle spalle. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno allertato il 112. In particolare una donna che ha raccontato di aver visto a terra un giovane esanime. Di fronte al luogo dell’aggressione mortale c’è un ristorante.

Sul luogo è arrivata un’ambulanza dell’Ares 118 ma per il giovane non c’era già più nulla che si potesse fare. Ancora non è chiaro se sia stato colpito da uno o più fendenti e se abbia cercato di difendersi oppure se lo abbiano colpito a tradimento. Così come è avvolto nel mistero il movente dell’omicidio. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia e si aspettano gli esiti degli esami che verranno svolti all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata.