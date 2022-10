Arriva macOS Ventura con una ventata fresca di novità: ecco quelle che più ci piacciono

Apple cambia passo. Il colosso di Cupertino ultima lo sviluppo e rende disponibile macOS Ventura, la nuova versione del sistema operativo desktop più evoluto al mondo. Un upgrade in tutti i senti: tante funzionalità per rendere il proprio Mac ulteriormente performante.

L’aggiornamento macOS Ventura può essere scaricato gratuitamente su tutti i Mac idonei utilizzando la sezione “Aggiornamento software” delle Preferenze di Sistema ed è disponibile anche tramite il Mac App Store.

macOS Ventura offre Stage Manager, un modo completamente nuovo di concentrarsi su un’attività mentre si hanno altre app pronte per l’uso. Stage Manager è progettato per posizionare l’app principale in primo piano e al centro sul desktop, riponendo le altre app di lato per un rapido accesso, quando necessario o all’occorrenza.

C’è anche il supporto Center Stage e Studio Light

Le app e le finestre possono essere raggruppate insieme, così un utente potrà configurare il desktop nel modo giusto, ad hoc, per esempio per il flusso di lavoro. Una nuova funzione Continuity Camera elimina la necessità di una fotocamera Mac integrata di scarsa qualità perché consente a un utente di utilizzare in pratica un iPhone alla stregua di una webcam per Mac. L’iPhone può essere posizionato sopra il Mac utilizzando un supporto ed è progettato per connettersi automaticamente.

La scrivania utilizza una vista ultra ampia, con il fine di mettere in mostra la tua scrivania, se hai bisogno di mostrare qualcosa. Non solo. C’è anche il supporto Center Stage e Studio Light, un effetto che illumina il tuo viso mentre attenua lo sfondo. Handoff, poi, si è esteso a FaceTime, consentendo all’utente di rispondere alle chiamate sul Mac e trasferirle senza problemi su iPhone, o viceversa.

“Messaggi” ha nuovi pulsanti “Annulla” e “Modifica” per correggere gli errori o richiamare un iMessage inviato di recente. Presente anche l’opzione per contrassegnare i messaggi come non letti. I messaggi eliminati accidentalmente possono essere recuperati e sono disponibili nuove funzionalità di collaborazione. SharePlay funziona in Messaggi oltre a FaceTime in macOS Ventura, quindi puoi guardare programmi TV e utilizzare app con gli altri mentre chatti con loro nell’app Messaggi.

L’app Mail è stata revisionata in macOS Ventura e la funzione di ricerca è più pertinente e precisa che mai. Quando fai clic su Cerca e inizi a digitare, vedrai e-mail, contatti, documenti, foto e altro pertinenti. Le e-mail possono essere programmate e, se commetti un errore, puoi annullare un’e-mail per un massimo di 30 secondi dopo che è stata inviata. Insomma, tanta roba.

FONTE