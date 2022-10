YouTube porta una carrellata di novità; tante funzioni utili, comode e attesa

C’era una volta, nel 2005, una barra di tag sulla sua home page nata per postare il primo video: la storia di YouTube diventata ormai leggenda, nasce da lì. Sono trascorsi diciassette anni, la piattaforma web 2.0 acquistata da Google nel 2006, che consente la condivisione e visualizzazione in rete di contenuti multimediali, è cambiata tanto. E continuerà a cambiare.

Videoclip, trailer, cortometraggi, notizie, live streaming, shorts e slideshow. Video blog o brevi video, fa lo stesso. Didattici e per tutte le età. YouTube è tutto questo e molto altro: interazione, sondaggi e commento, ma anche aggiungere ai preferiti e segnalazioni. Solo che continuerà ad essere sempre YouTube, ma in un modo differente.

Il colosso di Mountain View, infatti, ha recentemente condiviso un aggiornamento del design con il fine dichiarato di rendere YouTube più moderno, con ulteriore funzionalità per esprimere tutto il suo infinito potenziale.

Quasi nella maggiore età

“YouTube ha appena festeggiato il suo 17° compleanno all’inizio di quest’anno e ci siamo chiesti se fosse il momento di dargli un piccolo restyling”. Risposta affermativa da Mountain View. “Abbiamo raccolto input da migliaia di spettatori in tutto il mondo e abbiamo sentito che c’era il desiderio di un design più pulito e vivace che rappresentasse meglio ciò di cui siamo tutti”.

Via al nuovo look, dunque, con diverse funzionalità che offrono un’esperienza di visualizzazione più moderna e coinvolgente, migliorando al contempo il modo in cui gli utenti guardano i video. A cominciare da una bella spruzzata di colore. Colori più vivaci senza però sminuire le abitudini degli spettatori.

Utilizzando il campionamento dinamico del colore, ecco la modalità ambiente: un effetto sottile in modo che il colore di sfondo dell’app si adatti al video. YouTube si è ispirato alla luce che gli schermi proiettano in una stanza buio, una funzione disponibile sul web e sui dispositivi mobili in tema scuro.

I collegamenti di YouTube nelle descrizioni dei video, inoltre, diventeranno pulsanti e le azioni frequenti come Mi piace, condividi e scarica sono ora formattate per ridurre al minimo la distrazione.

Basta un piccolo tocco per ingrandire o rimpicciolire facilmente un video mentre sei sul tuo telefono iOS o Android. E quando lo lascerai andare, il video rimane ingrandito. “Così – dicono da YouTube – puoi goderti il resto del video in modo più dettagliato. Fai riposare le dita!”.

Fra le altre novità, il pinch to zoom: la possibilità cioè di zoomare la prospettiva dei video come si farebbe con un’immagine qualsiasi. Oppure la visualizzazione fotogramma per fotogramma, senza dimenticare i cambiamenti minori ma pur sempre importante, che allineano l’impianto base di YouTube al Material You.

