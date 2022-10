I migliori monitor da gaming in commercio? Questa lista ti aiuterà in questa scelta importantissima

Alcuni monitor sono molto più speciali di quel che pensiamo. A renderli maggiormente interessanti sono sicuramente degli elementi importanti che li caratterizzano rispetto ad altri display, come quelli curvi ad esempio. Ma in caso ne cercassimo qualcuno, quale sarebbe il migliore da acquistare in tal senso?

Esistono alcuni monitor curvi pensati in maniera esclusiva per il gioco, quelli per il lavoro e poi le soluzioni che tendono ad accontentare gli utenti che cercano ambedue le soluzioni in un unico dispositivo. In genere i display come questi hanno un grande pregio: possono creare una sorta di tridimensionalità grazie alle due estremità che si avvicinano all’utente coprendo la zona più periferica dello sguardo.

Si tratta indubbiamente di un vantaggio particolare nei videogiochi, specie gli sparatutto. Comunque sia ogni monitor curvo ha una sua lista di specifiche tecniche e di dati da conoscere, come i più importanti dei quali sono tre: Risoluzione, Frequenza di aggiornamento e Formato. Ora che sapete tutto in merito, possiamo proseguire e parlare propriamente di alcuni display niente male da conoscere.

Dei monitor da gaming da conoscere assolutamente: la lista completa

Il primo che vogliamo consigliarvi è il

Monitor Philips Gaming 271E1SCA, il quale ha delle caratteristiche basic ma giusto. La risoluzione è full hd, il tempo di risposta è da 4 millisecondi e la frequenza di aggiornamento è da 75 Hz, ma resta perfetto per chi gioca ogni tanto, specie in modo non competitivo o a titoli non di ultima uscita. Ci costerà 198,66 euro.

Proseguiamo con il Monitor Aoc Gaming C27G2ZE, che si presenta con una diagonale da 27 pollici, una risoluzione full hd e delle caratteristiche molto interessanti con una frequenza di aggiornamento delle immagini pari a 240 Hz e un tempo di risposta inferiore al millisecondo. Di contro, purtroppo, ci va di mezzo la qualità dell’audio, tuttavia resta una soluzione perfetta per chi vuole spendere poco e bene e non è interessato al 4K. Prezza 259,90 euro.

Poi è la volta del Monitor Huawei Mate Gt34, che si offre con una diagonale da 34 pollici in formato panoramico 21:9 e una curvatura più accentuata della media. La risoluzione è 3k, mentre la frequenza di aggiornamento è da 165 Hz e strizza l’occhio sia ai gamer che a chi vorrebbe vedere eei contenuti in altissima definizione. Huawei ha prestato particolare attenzione alla fedeltà cromatica, garantita a livello cinematografico pergiunta. Costa 369,99 euro.

Concludiamo parlando del Monitor Msi Optix MAG342CQR, che si assesta sui 34 pollici assicuranfo una risoluzione quad hd, frequenza di aggiornamento da 144 Hz e 1 ms di tempo di risposta. Il design non è eccezionale, però resta una buona proposta a chi non interessa ed è soltanto alla ricerca di diagonali elevate. Potremo comprarlo a 458,53 euro.

Se siete rimasti soddisfatti di questi prodotti, beh, sappiate che avrete modo di trovarne molti altri in giro per il mercato della tecnologia. Questi possono essere acquistati tranquillamente su Amazon, dunque scegliete bene che cosa prendere.