È morto l’uomo più «sporco del mondo»: aveva 94 anni e aveva ricominciato a lavarsi

Si tratta dell’eremita iraniano Amou Haji, che dopo ben 60 anni si era lasciato persuadere dagli abitanti del villaggio, a fare una doccia.

Per circa 60 anni, non si era più lavato, non facendo mai neanche una doccia. Rigettava di lavarsi con acqua e sapone e così lo avevano soprannominato «uomo più sporco del mondo».

Lui si chiamava Amou Haji, ed era un eremita iraniano che era convinto che lavandosi si sarebbe ammalato. L’uomo era riuscito a raggiungere una bella età, 94 anni quando ha perso la vita. Ma non era più sporco, era perfettamente “lavato e pulito”, dopo che i residenti del villaggio di Dejgah, erano riusciti a persuaderlo a lavarsi per la prima volta. Come spiega il Guardian, l’uomo era tutto coperto di fuliggine e abitava all’interno di una baracca di cemento.

L’uomo si nutriva di carne di manzo, fumava una pipa contenente escrementi di animali oltre alle sigarette. Fumava più di una sigaretta contemporaneamente. Nove anni fa, qualcuno realizzò un documentario sulla “strana vita” dell’uomo.

Pare che Haji dormisse all’interno di una buca che aveva scavato da sé, si cibava anche di carne di porcospino e si sarebbe dissetato bevendo dalle pozzanghere. Di lui si narrava che avesse deciso di diventare eremita dopo una cocente delusione amorosa, ma c’è anche chi racconta che non si sia più lavato per paure di malattie.

Dopo il decesso di Amou, ci sarebbe un altro uomo a ottenere il “record” (non ufficiale) di «uomo più sporco del mondo». Potrebbe infatti andare a un uomo indiano che non si era lavato per la maggior parte della sua esistenza.

Nel 2009, l’Hindustan Times aveva raccontato che Kailish Singh, non si lavava da oltre trent’anni. La ragione? Cercava di far finire «tutti i problemi che la nazione deve affrontare». Un uomo rigettava l’acqua per un cosiddetto “bagno di fuoco”.

«Ogni sera, quando gli abitanti del villaggio si radunano, Kalau … accende un falò, fuma marijuana e si alza su una gamba pregando Lord Shiva», riporta il giornale. «È proprio come usare l’acqua per fare il bagno. Il bagno di fuoco aiuta a uccidere tutti i germi e le infezioni nel corpo», avrebbe raccontato l’uomo.