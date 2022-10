Fiorentina-Inter, non si placa la polemica: un post social scalda gli animi

La grande vittoria dell’Inter allo Stadio Artemio Franchi di Firenze maturata all’ultimo secondo continua a creare polemiche. Un post social di un ex calciatore rischia di scaldare troppo gli animi.

L’eco della polemica non tende a spegnersi, l’arbitraggio nel big match di Firenze non è andato giù a molti.

Partita al cardiopalma, la spunta l’Inter in extremis

Emozioni forti nell’anticipo del sabato sera valido per la undicesima giornata di Serie A. Allo Stadio Franchi di Firenze si sfidavano Fiorentina e Inter alla ricerca dei tre punti. Partono a razzo i nerazzurri con Nicolò Barella che dopo due minuti porta in vantaggio i suoi su verticalizzazione di Lautaro Martinez. Proprio il Toro al 15′ raddoppia con un gol meraviglioso: prorompente discesa palla al piede, sterzata su Martinez Quarta e sinistro che trafigge Terracciano. Poco dopo la mezz’ora la viola reagisce. Bonaventura si fionda su una palla in area e trova l’intervento, in ritardo e scomposto, di Dimarco. Dal dischetto si presenta Arthur Cabral che spiazza Onana e sigla il suo primo gol in questo campionato.

Nella ripresa la Fiorentina trova il 2-2. Kouamé lancia Ikoné nello spazio, il francese punta Acerbi, rientra sul mancino e disegna una parabola imprendibile per Onana. Alla mezz’ora della ripresa altro penalty, questa volta per la Beneamata. Terracciano stende in uscita Lautaro e per l’arbitro non ci sono dubbi. Dagli undici metri il numero 10 realizza e fa 2-3, ma le emozioni non finiscono qui. Allo scoccare del 90′ Luka Jovic raccoglie una sponda di Milenkovic e in girata sigla il nuovo pari. Finita? Tutt’altro. Al minuto 95′ contropiede fulminante dell’Inter, Barella mette in mezzo per Mkhitaryan, Venuti anticipa tutti ma spazza proprio sulle gambe dell’armeno che firma il rocambolesco gol che vale i tre punti.

Polemiche social: due ex calciatori dicono la loro

Lo spettacolo offerto dalle due squadre, però, non è la sola cosa di cui si è parlato nel post partita. Non è piaciuta, specialmente ai tifosi viola, la conduzione della gara da parte dell’arbitro Valeri. Tra gli episodi non andati giù al popolo gigliato ci sono la mancata espulsione di Dimarco in occasione del fallo da rigore su Bonaventura e un fallo di Dzeko nell’azione che porta al 3-4 interista.

Tra chi ha criticato l’operato di Valeri c’è anche un ex calciatore di entrambe le squadre: Sebastian Frey. L’ex portiere, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto dire la sua.

Il post di Sebastian Frey:

Frey ha criticato l’utilizzo, non adeguato, della tecnologia in campo. A sdrammatizzare i toni e difendere l’Inter ci hanno pensato due ex nerazzurri: Marco Materazzi e Ivan Zamorano che hanno risposto goliardicamente al post dell’ex compagno.