Accompagna il figlio a vedere la partita, stravolto e coperto di polvere: il minatore diventa un eroe. La foto, condivisa sui social, è diventata virale. La moglie: “È sempre presente per i nostri bambini”.

Un gesto che per un uomo è apparso tanto semplice quanto naturale, ma che agli occhi degli altri è diventato un ricordo e un simbolo da immortalare. Protagonista della vicenda un minatore di 29 anni, che ha accompagnato suo figlio piccolo a vedere la sua prima partita di basket con ancora addosso i vestiti da lavoro. Occhi lucidi e sorrisone illuminavano il volto dell’uomo, tutto coperto di polvere nera.

A scattare la prima foto, diventata immediatamente virale, l’allenatore della squadra tifata da padre e figlio: “Dopo aver finito il suo turno a lavoro, quest’uomo è corso qui, per stare insieme a suo figlio e per guardare la nostra squadra giocare”.

La moglie: “È sempre presente per i nostri bambini”

L’episodio è accaduto sabato scorso a Pikeville, nello stato americano del Kentucky. A condividere la fotografia. diventata poi virale sui social, è stato l’allenatore della locale squadra universitaria, John Calipari. Sul suo account Twitter, questo il messaggio condiviso dal coach: “Il sogno americano della mia famiglia è iniziato in una miniera di carbone di Clarksburg, in West Virginia, quindi questa foto colpisce nel segno. Da quello che mi è stato detto, dopo il suo turno di lavoro quest’uomo è corso a stare con suo figlio, per guardare la nostra squadra giocare. Non so chi sia, ma ho dei biglietti per lui e la sua famiglia in zona Vip!”.

Il minatore in questione si chiama Micheal McGuire, mentre suo figlio si chiama Easton. Sia il 29enne che il primogenito sono dei grandi appassionai di basket, e non si perdono le partite della loro squadra locale. Per questo si sono concessi delle ore di svago insieme, andando all’Appalachian Wireless Arena di Pikeville in occasione dell’annuale incontro benefico tra i giocatori dei Wildcats, divisi tradizionalmente tra Blu e Bianchi.

A raccontare alcuni retroscena della fotografia è stata la moglie di Michael, Mollie. La donna ha infatti pubblicato a sua volta un post su Facebook, spiegando tutta la vicenda. “Questo è il mio fantastico marito Micheal. Lavora duramente per provvedere alla nostra famiglia. Non importa quanto abbia lavorato o quanto la sua giornata sia stata dura: lui è sempre presente per i nostri bambini! È l’uomo più altruista che esista al mondo, e mette sempre la sua famiglia al primo posto”, si legge infatti sul suo profilo social.

Di social in social, di post in post, ora il 29enne è diventato un eroe locale. Raggiunto dalla redazione di The Athletic, mai si sarebbe aspettato tutta questa notorietà. Dopo aver finito l’ennesimo turno sottoterra, tornato in superficie sarebbe stato infatti accolto calorosamente dai suoi colleghi, che lo hanno ricoperto di applausi. “Tutti dicevano: ‘Ecco la celebrità! Ecco che arriva il tizio famoso!’. Non avevo idea di cosa stesse succedendo”, ha spiegato alla redazione.