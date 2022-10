Xi, prove di disgelo con gli Usa: “Troviamo il modo giusto per andare d’accordo”

Il presidente cinese, appena rieletto alla guida del Pcc per la terza volta, manda un messaggio distensivo agli Stati Uniti.

Potrebbe trattarsi di un tentativo di disgelo in prospettiva del G20 in Indonesia dopo le forti tensioni tra i due Paesi a proposito di Taiwan.

La Cina “è pronta a collaborare con gli Usa per trovare il modo giusto per andare d’accordo nella nuova era sulla base del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti”.

Sono le parole del presidente cinese, Xi Jinping, che ha inviato un messaggio distensivo agli Stati Uniti. Il primo dopo la fine del ventesimo Congresso del Partito Comunista Cinese, dove Xi Jinping è stato confermato alla guida del partito per un terzo mandato quinquennale. Il messaggio del leader cinese è stato letto alla cena di gala annuale del Comitato Nazionale per le Relazioni tra Cina e Stati Uniti (Ncuscr) al Plaza di New York, riferisce il network statale Cctv.

Il messaggio di Xi potrebbe segnare una svolta rispetto alla durezza dei toni impiegata da Pechino e alle tensioni tra le due superpotenze attorno alla questione dell’isola di Taiwan.

il presidente cinese chiede agli Stati Uniti di rafforzare la comunicazione e la cooperazione e di “trovare la strada giusta” per andare d’accordo, nella “nuova era“, vale a dire quella plasmata dal pensiero di Xi, entrato nel 2017 a fare parte della Costituzione del Partico Comunista Cinese, e oggi “guida” ideologica per i 96 milioni di iscritti al Pcc.

Pechino: collaborare sulla base del rispetto reciproco

“Il mondo di oggi non è pacifico né tranquillo. In quanto grandi potenze, Cina e Stati Uniti dovrebbero rafforzare la comunicazione e la cooperazione, che contribuiranno ad aumentare la stabilità e la sicurezza nel mondo e contribuiranno a promuovere la pace e lo sviluppo mondiali” ha detto Xi.

“La Cina – ha aggiunto il leader cinese – è disposta a collaborare con gli Stati Uniti sulla base del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti, per trovare la strada giusta per andare d’accordo nella nuova era, in modo che ne possano beneficiare sia i due Paesi che il mondo”.

Xi auspica che “il Comitato Nazionale per le Relazioni tra Cina e Stati Uniti e gli amici di ogni ceto sociale che sostengono e si prendono cura delle relazioni Cina-Stati Uniti continuino a svolgere un ruolo attivo nell’aiutare la relazioni Cina-Usa a tornare sulla strada di uno sviluppo sano e stabile”.

A metà novembre, durante il G20 che si terrà a Bali, in Indonesia, Xi Jinping potrebbe avere il primo faccia a faccia di persona con il presidente americano Joe Biden.