Assorbenti lavabili: comodi ed ecologici

Gli assorbenti lavabili non sono solo una moda, ma un modo per essere più sostenibili ecco quali vantaggi presentano.

Sempre più spesso tante donne passano alla coppetta o all’utilizzo di assorbenti lavabili in un’ottica di comodità e salvaguardia dell’ambiente, tema sempre più presente nelle cronache.

Questi sono la versione rispettosa della natura dei tradizionali assorbenti usa e getta. Ma quali sono i loro vantaggi?

Assorbenti lavabili: cosa sono

Sono realizzati con tessuti resistenti, naturali e sono lavabili, quindi riutilizzabili. Sono di diverse dimensioni per adattarsi a qualsiasi flusso. Solitamente sono molto morbidi così da non provocare allergie. Per esempio ce ne sono in microfibra di bamboo che assorbe il 60% in più del cotone.

Gli ssorbenti di questo tipo si fissano alle mutandine con un bottoncino a clip alle estremità delle ali laterali, in questo modo potete anche chiuderlo dopo averlo usato, una comoda funzione salvaspazio.

Assorbenti lavabili: vantaggi