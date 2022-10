Nippies: perché i copricapezzoli sono il nuovo trend sulle passerelle

Dalle passerelle ai look delle celebrità, i nippies – o copricapezzoli – stanno diventando il trend del momento.

I nippies (conosciuti anche come pasties) stanno diventando il trend del momento. Lo confermano i look delle modelle sulle sfilate della Fashion Week e quelli delle celebrità – da Cara Delevigne a Doja Cat, da Victoria De Angelis a Nicki Minaj. I motivi per cui i copricapezzoli sono sempre più popolari sono diversi.

Questi accessori sono diventati una parte integrante dell’outfit, da sfoggiare con fierezza. Se un tempo si pensava che fosse più opportuno tenerli nascosti, oggi sono i protagonisti di un mondo della moda che cerca di provocare il pubblico e andare oltre i tabù.

Nippies, dagli spettacoli di burlesque alla Fashion Week

Le ballerine di burlesque hanno sempre usato i copricapezzoli nei loro show, sbizzarrendosi tra accessori in pailettes, raso, seta o strass. Oggi i nippies hanno invaso le passerelle delle sfilate dei brand più famosi, da Off White a Schiapparelli.

Una delle ragioni principali per cui questi accessori si stanno facendo strada nel mondo della moda è la “svolta sexy” che ha preso piede dopo la quarantena. Il lookdown, per la maggior parte delle donne, è stato sinonimo di pigiama, tuta, felpe giganti e così via.

Una volta terminata la quaranta si è fatta largo la voglia di indossare outfit più sensuali. Oltre ai copricapezzoli, infatti, si sono diffuse mode come l’underboob (i top sempre più in voga che mostrano il cosiddetto “sotto-seno”).

Copricapezzoli e voglia di osare

Negli scorsi mesi anche l’estetica fetish è tornata alla ribalta, con gli outfit di star come Kim Kardashian e Julia Fox. Questi trend si legano alla volontà di mettere da parte i tabù. La parola d’ordine è “osare” senza paura di mostrare il proprio corpo, in particolare le parti che un tempo erano viste come “proibite”.

I nippies, infatti, mettono anche in luce la censura che è sempre pronta a scagliarsi sul corpo delle donne, molto più che su quello maschile. Sui social network, per esempio, far vedere i propri capezzoli per una donna vuol dire andare incontro alla censura – tra post che vengono rimossi o profili addirittura bannati. Lo stesso accade nei media: i capezzoli femminili devono sempre essere coperti, quelli maschili no.

Così il mondo della moda ha trovato una soluzione provocatoria al problema. Mostrare il proprio seno con una censura che abbia stile: i nippies, sulle passerelle, sono sempre più elaborati o messi in risalto da look diventati iconici.