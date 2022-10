Fondotinta che passione! Come scegliere quello giusto per noi

Il fondotinta è un elemento fondamentale del make up di tante donne e ragazze. Ma come scegliere quello giusto?

Il fondotinta è la base per un make up armonioso e dunque va scelto con grande attenzione. Veniva usato già nell’Antico Egitto per uniformare l’incarnato, trovare quello giusto può non essere semplice e immediato, perché, tra tanta scelta, dobbiamo applicare quello perfetto per il nostro viso.

Come fare?

Fondotinta: il suo scopo

Il fondotinta copre le discromie, ha un effetto levigante sulla pelle, aiuta a nascondere pori, rughe e tutte le imperfezioni del volto. Intuire la tonalità della nostra pelle, però, potrebbe non essere così semplice.

Infatti questo prodotto dovrebbe essere dello stesso colore della tua pelle o mezzo tono più chiaro. Non deve abbronzarti. Vediamo come fare.

Fondotinta perfetto: tutti i passi